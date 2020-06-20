Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition Ücretsiz Oldu

2013 yılında oyunculara sunulan ve genel olarak beğeni toplayan Injustice: Gods Among Us’ın Ultimate Editon’ı kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik oyun tek bir platformda değil neredeyse çıktığı her platformda kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Günümüzün en büyük çevrimiçi oyun mağazası olan Steam, kullanıcıları için çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Özellikle yıl içerisinde büyük indirim kampanyalarıyla öne çıkan platform, bu sefer tamamen ücretsiz bir oyunla karşımıza çıkıyor.

Ancak bu seferki ücretsiz oyun, sadece PC kullanıcıları için Steam’de değil, aynı zamanda PlayStation ve Xbox kullanıcıları için de kendi mağazalarında ücretsiz olarak satışa sunuldu. Birçok platformda eş zamanlı olarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu oyun ise 2013 yılında çıkan Injustice: Gods Among Us.

Injustice: Gods Among Us nasıl bir oyun?

Oyun türü: Aksiyon dövüş

Aksiyon dövüş Oyun boyutu: 22 GB

22 GB Steam değerlendirmesi: Çok olumlu

Çok olumlu PlayStation puanı: 4/5

4/5 Xbox puanı: 4/5

4/5 Fiyatı: 31 TL (Steam)

31 TL (Steam) Ücretsiz olduğu süre: 26 Haziran 9.59’a kadar

Injustice: Gods Among Us 2013 yılında çıkan ve DC'nin süper kahramanlarını oynamamız için önümüze seren bir aksiyon, dövüş oyunu. Ayrıca oyunun günümüze göre yüksek olmayan donanım özellikleri, Injustice'i birçok oyuncu için daha da cazip hale getiriyor.

Injustice: Gods Among Us oynanış videosu

Injustice: Gods Among Us, NetherRealm Studios ve High Voltage Software tarafından geliştirilen Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan, çok oyunculu olarak da oynanabilen bir dövüş oyunu.

Batman, Superman gibi karakterler olmak üzere birçok süper kahramanı oynayabileceğiniz ücretsiz olarak sunulan oyunun 'ultimate edition'ı, içerisinde 6 yeni oynanabilir karakter, 30 yeni kostüm ve 60 yeni S.T.A.R. Labs görevi barındırıyor.

Injustice: Gods Among Us sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: 32 bit Windows 7 / 8 / Vista

32 bit Windows 7 / 8 / Vista İşlemci: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ya da AMD Athlon X2 2,8 GHz

Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ya da AMD Athlon X2 2,8 GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS ya da AMD Radeon HD 3850

NVIDIA GeForce 8800 GTS ya da AMD Radeon HD 3850 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 21 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 8 / Vista

64 bit Windows 7 / 8 / Vista İşlemci: Intel Core i5-750 2,67 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz ya da üstü

Intel Core i5-750 2,67 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz ya da üstü RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 6950

NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 6950 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 22 GB

Oyunu kütüphanenize nasıl eklersiniz?

Oyunu PC’de, PlayStation’da ve Xbox’ta deneyimleyebilmek için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. PC kullanıcısıysanız oyunun Steam sayfasına giderek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita kullanıcıları PlayStation Store üzerinden ve Xbox One kullanıcıları da Xbox 360 mağazasından oyunu kütüphanelerine ekleyebilirler.