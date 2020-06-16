Steam Hesabınız Kaç Para Ediyor? Bu Site ile Hesaplayabilirs

Steam, birçok özelliği ve dönemsel olarak yaptığı indirimlerle internet dünyasındaki kullanıcılara kapılarını sonuna kadar açıyor. Steam hesap değerini merak eden kullanıcılar için güzel bir önerimiz var.

Özellikle oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olan Steam platformu, sunduğu imkanlar ve indirimlerle birçok kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Bu yazımızda sizlere Steam hesabını satmak isteyen kullanıcıların yarlanabileceği faydalı bir siteden bahsedeceğiz: Steam Database.

Steam Database sitesiyle birlikte satmak istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz hesabın değerini TL, Euro, Dolar veya diğer para birimleri cinsinden ölçebileceksiniz. Steam hesap değeri öğrenme ve satış değeri hesaplaması yapabileceğiniz bir site olan Steam Database’i yakından tanıyalım.

Steam hesap değeri nasıl bulunur?

Adım #1 : Buradan Steam Database sitesine giriş yapın.

: Buradan Steam Database sitesine giriş yapın. Adım #2: Yukarıdaki menüden “Calculator” butonuna tıklayın.



Yukarıdaki menüden “Calculator” butonuna tıklayın. Adım #3: Steam kullanıcı adınızı istenen şekilde işaretli alana girin ve Enter tuşuna basın.



Yukarıdaki işlemleri uyguladıktan sonra hesabınızın değerini seçtiğiniz para biriminde göreceksiniz. Steam hesap değeri öğrenme işlemini gerçekleştirdikten sonra Steam hesabınıza değer biçebileceksiniz ve hesabınızı satmak istediğinizde bunu kolayca hesaplayabileceksiniz.

Steam Database sitesi başka ne işimize yarar?

Steam Database sitesi, kullanıcılara birçok istatistiği görebilme imkanı sunuyor. Steam’in bugüne kadar yaptığı tüm indirimleri tarihiyle beraber görüntüleyebilirsiniz. Bir oyunun oynanma istatistiklerini, fiyat istatistiklerini, güncel indirimdeki oyunları, yeni çıkmış oyunları, oyunları şu anda oynayan insanların sayısını, blog yazıları, oyun kartları satış işlemleri gibi faaliyetleri yürütebilir ve takip edebilirsiniz.

Blog yazılarının yer aldığı bölümden birçok şeye dair bilgi edinebilir, karşılaştığınız sıkıntılara ait çözümlerin yer aldığı sayfalara ulaşabilirsiniz. Güncellemelerin, haberlerin de yer aldığı bu sekme, site kullanıcılarına gelişmeleri bir an önce aktarıyor. Bu yönü, bize göre sitenin önemli artılarından bir tanesi.

Ayrıca Steam Database sitesi, sizlere yansıttığı Steam verilerini bizzat Steam uygulamasından aktarmakta olduğu için istatistiklerin tamamına yakınının gerçeği yansıtmakta olduğunu söyleyebiliriz.

İndirimli oyun paketleri (bundles) nasıl satın alabilirim?

Adım #1: Steam Database sitesine giriş yapın.

Steam Database sitesine giriş yapın. Adım #2: Yukarıdaki menülerden herhangi birinin üzerine tıklayarak menüyü genişletin.

Yukarıdaki menülerden herhangi birinin üzerine tıklayarak menüyü genişletin. Adım #3: Bundles’a tıklayın.



İndirimde olan bir oyun ya da oyun içi kartları buradan indirimli şekilde satın alabilir ve indirim bittiğinde daha yüksek fiyata satabilir veya kendiniz kullanabilirsiniz. Steam Database’in öne çıkan özelliklerinden biri olan bu uygulama, birçok kullanıcıya güzel imkanlar sunuyor ve pazarı genişletiyor.

Steam hesabımı nasıl satabilirim?

Steam Database sitesinden hesabınızın toplam değerini hesaplayın ve öğrenin. Değer biçme işlemi yaptığınız Steam hesabınızı, konuyla ilgili forumlarda, ilan sitelerinde satışa çıkartın ve alıcı aramaya başlayın. Ancak alıcıyı bulduktan sonra dikkat etmeniz gereken bazı hususlar elbette ki olacaktır. Bunlar; güvenilir bir ticaret için ücreti hesabı vermeden önce tahsis etme, güvenli bir aracı site kullanma sıradan ama önemli detaylar.

Steam hesabı para değerini yukarıda anlattığımız şekilde öğrendikten sonra yapacağınız tüm Steam içi ticari faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdik. Steam hesap değeri ölçme işleminin ardından tüm bunları gözeterek işlemler yapabilirsiniz.

Tüm bu hususlara ve tedbirlere dikkat ettikten sonra Steam kullanıcı hesabınızı satarak gelir elde edebilirsiniz. Ancak unutmayın ki alıcıya verdiğiniz yanlış bilgiler, Steam Database’in sunduğu özellikle karşınıza çıkabilir. Doğru bir ticaret için her iki tarafın da doğru hamlelerde bulunmasının elzem olduğunu unutmamalısınız.

Steam 2020 yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam Database’in geliştiricilerinden olan Pavel Djundik tarafından açıklanan ve resmi kaynaklara dayandırılan habere göre yaptığı paylaşımda 25 Haziran - 9 Temmuz arasında olacağı söylenmişti ancak resmi kaynaklı bir bilginin olmadığını söylemeliyiz. Steam’in hangi oyunlarda indirime gideceği konusuysa oyunseverleri oldukça heyecanlandırıyor.

Steam’de ülke değiştirip ucuza oyun almak mümkün mü?

Bazı kullanıcılar Steam’de VPN gibi farklı yollarla ülke değiştirip daha ucuza oyun satın alıp alınabileceği konusunu merak ediyorlar. Örneğin; lokasyonu Rusya’ya ayarlayarak orada daha ucuz olan bir oyunu satın almak gibi. Ancak bu konuda çeşitli tartışmalar olabileceği gibi bunu yapmak çoğu kullanıcı için imkansız. Bunun nedeni Steam’in yapılan VPN değişikliğini fark etmesi ve oyunu aktif hale getirmemesi.

Kullanıcı sözleşmesi gereği yukarıdaki yöntemi denediğiniz takdirde Steam’in hesabınıza uygulayabileceği yaptırımları göze alıyor olmalısınız. Steam, hesabınızı engelleyebilir, kapatabilir veya farklı yaptırımlar uygulayabilir. Biz bu yöntemi önermiyoruz. :)

Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar hangileri?

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Counter Strike: Global Offensive

Warframe

Dota 2

Knight Online

NosTale

Destiny 2

SMITE

World of Tank Blitz

Team Fortress 2

Neverwinter

Steam'in kullanıcılarına sağladığı, ücretli ve ücretsiz oyunlar filtreleriyle arattığımız bazı özellikler kullanıcıların odak noktası olabilir. Bazıları harcama konusunda eli bolken bazılarıysa bu konuda hassas davranabilir. En önemlisiyse eğlenebileceğiniz, kaliteli zaman geçirmenize faydası olacak doğru oyunu bulmak olacaktır.

Her oyunseverin araştırdığı ve beklediği ücretsiz oyunlar arşivinde birçok oyun bulunur. Bunlardan en iyileriyse kullanıcı tercihlerine göre değişmekle beraber çok kişinin kullandığı oyunlardır. Steam’e göre hem ücretsiz olup hem de çok kişinin oynadığı oyunların başında listemizdeki oyunlar geliyor. Daha ayrıntılı bir arama için Steam’in resmi sitesindeki bu listeye buradan ulaşabilirsiniz.

En çok oynanan ve ücretsiz oyunları içinde barındıran bu listenin mevcut oyunlar içerisindeki yerini de öğrenebilirsiniz. En çok satılan ücretli ve ücretsiz oyunları kapsayan bu listeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Steam nasıl indirilir?

Steam, 2003 yılında Valve Corporation tarafından geliştirilen Windows, Linux ve Mac işletim sistemlerine uyumlu olan bir dijital dağıtım platformudur. Steam hesabı açmak ve Steam’i indirme işlemlerini ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Steam uygulamasını ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz ve kurulumu yaptıktan sonra siz de fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Steam hesabımı nasıl silebilirim?

Adım #1: Steam’e giriş yaptıktan sonra sağ üstten “Hesap Detayları”na tıklayın.





Steam’e giriş yaptıktan sonra sağ üstten “Hesap Detayları”na tıklayın. Adım #2: Karşınıza çıkan ekranı aşağı kaydırın ve “Steam hesabı sil” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranı aşağı kaydırın ve “Steam hesabı sil” butonuna tıklayın. Adım #3: Gelen ekrandaki bilgileri okuyun ve “Hesap silme işlemine devam edin” butonuna tıklayın.





Gelen ekrandaki bilgileri okuyun ve “Hesap silme işlemine devam edin” butonuna tıklayın. Adım #4: İstenilen bilgileri girin ve “Gönder” butonuna tıklayın.





Daha önce oyun satın almadıysanız hesabınızı silme işleminiz direkt olarak gerçekleşecektir. Ancak oyun satın aldıysanız; gerekli bilgileri girdikten sonra talebiniz oluşturulacak ve Steam tarafından onaylandığı takdirde hesabınız silinecektir. Destek biriminin gönderdiği maile göre hesabınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

