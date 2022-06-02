İnkalar Çocukları Sakinleştirmek İçin Kokain Veriyormuş

Tarihin en büyük medeniyetlerinden birisi olan İnkalar hakkında bugün ilginç ve bir o kadar korkunç bir keşif açıklandı. Bilim insanları, mumyalarda yaptıkları incelemelerde kurban edilecek çocuklara uyuşturucu verildiğini keşfetti.

Güney Amerika’nın batı kıyısında yaşayan ve tarihin en büyük medeniyetleri arasında yer alan İnka medeniyetinde ritüel olarak insan, özellikle de çocuk kurban edilmesi (capacocha) yaygın bir ritüeldi. Çocukların kurban edilmesi, kraliyet ailesinin yeni bir bebeğinin olması veya bir savaş zaferi gibi büyük olayları kutlamak için gerçekleştiriliyordu.

Bugünse İnka Medeniyeti hakkında ilginç bir keşif açıklandı. Journal of Archaeological Science’da yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, ritüel olarak kurban edilen çocuklara kurban edilmeden önce kokain verildiğini ortaya koydu. Araştırmada 500 yıldan uzun bir süre önce ritüel sırasında yakılan altı ve yedi yaşlarındaki iki çocuğun toksikolojik analizi yapıldı.

Kaygılarını azaltmak için uyuşturucu veriliyordu

İnka'nın meşhur 'Plomo Mumyası'nın replikası.

Çocuk mumyaların tırnak ve saçlarından alınan örneklerde araştırmacılar, kurban edilecek olanların son haftalarında koka yapraklarını çiğnediklerini ve ’ayahuasca’ isimli bir içecek ile sarhoş olduklarını keşfetti. Bunun, içeceğin yapıldığı bitki olan Banisteriopsis caapi’de bulunan antidepresan özelliklerini “kurbanların kaygı ve depresif durumlarını azaltmak” için kullanıldığından şüphelenildiği açıklandı.

2013 yılında PNAS dergisinde yayımlanan bir başka araştırma da 13 yaşındaki bir İnka kızının diyetinin analizine yer vermişti. Bu analizde de çocuğun kurban edilmeden önce koka ve alkol tüketmeye başladığı ortaya konmuştu. Çocukların bu yöntemlerle kurbana daha ‘hazırlıklı’ olmasının sağlandığı düşünülüyor.