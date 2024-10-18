İnsan beyninin, görüntüleri ne kadar hızlı işleyebildiğini hiç merak ettiniz mi? Bu hız öylesine fazla ki göz kırptığınız sürenin yaklaşık 30 katı!

Beyin, insanın en değerli organlarından biri ve harikulade yeteneklere sahip. Yine gözlere gelen görüntüleri işleme hızı da bir o kadar başarılı.

Gelin, bu hızı öğrenelim.

Beynimizde yaklaşık 100 milyar nöron vardır.

Nöron sayısının 100 milyar oluşu ise çok fazla işlem gücü anlamına gelir. Ayrıca görsel uyaranlara tepki vermemiz, ortalama 400-500 milisaniye (1 milisaniye = 0,001 saniye) sürer.

Bu sürenin yarısının ikinci motor sinyaline ve tepki vermeye harcandığını düşünürsek, tepkiyi analiz etmek ve karar vermek için gereken süre ciddi anlamda düşüktür.

Yaklaşık 50-100 milisaniyelik nöronal aktivite, bilgiyi oluşturmak için yeterlidir ve karmaşık görsel uyaranları tanımlamak ve ayırt etmek için de yaklaşık 20-30 milisaniye gerekir. Hatta insan beyni belirli bilgi türlerini, 13 milisaniye kadar kısa bir sürede de işleyebilir.

Bu bilgiler doğrultusunda artık biliyoruz ki beynimiz gerçekten hızlı.

Fakat yine de bir şeyleri hesaplamak veya analiz etmek için bilgisayarlara ihtiyacımız var. Gücü, beyne eşit olan bir bilgisayarın, saniyede 38 bin trilyondan fazla işlemi işleyebileceği ve yaklaşık 3.584 terabayt bellek tutabileceği söyleniyor.

Peki biz neden bu kadar hızlı olamıyoruz? Aslında fark, bilgisayarın ve insan beyninin nasıl çalıştığında saklı. Bilgisayarda yürütülen bir kod ile insan beyninde ateşlenen bir nöron arasında basit bir karşılaştırmak yapmak çok da doğru değil.

Çünkü insan beyni, bilgisayarların aksine aynı anda birden fazla paralel işlemi gerçekleştirebilir. Bu organ sürekli aktiftir, 24 saat boyunca çalışır, her şeyi takip eder ve her şeyi koordine eder. Bilgisayarların ise böyle bir yeteneği yoktur.

Özetle insan beyninde yaklaşık 100 milyar nöron vardır ve görsel uyaranlara tepki verme süremiz, 13 milisaniyeye kadar kısalabilir. Sizce de çok hızlı değil mi?

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