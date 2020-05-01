Bir yapay zeka araştırmacısı, insan yüzünü önce hayvana, sonra tekrar insan formuna çevirebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Söz konusu yapay zekanın dönüşümlerinde oldukça fantastik sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulabilen görüntülerde heyecan verici noktalara geldik diyebiliriz. Araştırma laboratuvarlarında geliştirilen yeni teknikler, bu alanda gitgide daha başarılı sonuçlar ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsanı yüzlerini hayvana dönüştüren yeni bir yapay zeka algoritması da bunun kanıtı.

Eğitimci ve yapay zeka araştırmacısı Xander Steenbrugge, insan yüzünü hayvan yüzüne çevirebilen ve sonra yeniden hayvandan insana formuna dönüştürebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Geliştirilen algoritmanın dönüşümleri oldukça başarılı bir şekilde yaptığı söylenebilir (Bilim kurgu filmlerindeki kadar başarılı olmasa da...). Bu deney, Steenbrugge'un algoritmalar ve makine öğrenimi modelleri kullanarak görsel-işitsel deneyimler elde ettiği Neural Synesthesia projesinin bir parçası.

Steenbrugge'un çalışması, birçok görüntü aktarım çalışması gibi bir veri kümesinden "öğrenen" ve daha sonra hedef görüntüyü beslediğiniz kaynağa dönüştürmeye çalışan üretken çekişmeli ağlar (GAN) kullanılarak yapıldı. Örneğin; deepfake videoları da GAN'lar kullanılarak yapılıyor.

Steenbrugge, "humanimals" adını verdiği değişim için yeni bir yapay zeka üretim model olan StarGAN v2 ile 15.000 adet HD hayvan fotoğrafının yer aldığı bir veri kümesini kullanıyor. Bu veri kümesini de insan yüzleri ile birlikte eğitim verisi olarak kullanıyor ve farklı bir model olan StyleGAN v2'den geçiriyor. Ortaya çıkan fantastik sonuçları buradan izleyebilirsiniz.

Araştırmacı, yeni algoritması hakkında, "Yaratıcılığın insan ve makine arasında interaktif bir süreç haline geldiğine ve dijital ortamda yeni bir dönemin başlangıcına tanık olduğumuza inanıyorum. Bu çalışmaları tamamen tek başıma yapmıyorum, hayata geçirdiğim yapay zeka modelleri ile birlikte yaratıyorum." yorumunu yaptı.