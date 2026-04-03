Google'ın "En Akıllı Açık Kaynak Modeli" Gemma 4 Tanıtıldı

Google, en akıllı açık kaynak modeli olduğunu iddia ettiği yeni Gemma 4 model ailesi tanıtıldı. Peki tanıtılan bu yeni model hangi konularda daha iyi?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, yapay zekâ dünyasında ses getirecek yeni model ailesi Gemma 4’ü resmen tanıttı. Şirket, bu modellerin şimdiye kadar geliştirdiği “en akıllı açık yapay zekâ modelleri” olduğunu söylüyor.

Gemma serisi zaten büyük bir ilgi görüyordu. İlk sürümünden bu yana geliştiriciler tarafından 400 milyondan fazla indirilen modeller, 100 binden fazla farklı versiyona dönüştürüldü. Yeni Gemma 4 ile bu ekosistemin daha da büyümesi bekleniyor.

2
2

Daha akıllı, daha güçlü, daha esnek

2

Gemma 4; E2B, E4B, 26B MoE ve 31B Dense olmak üzere dört farklı model seçeneğiyle geliyor. Bu modeller, akıllı telefonlardan güçlü sunuculara kadar geniş bir cihaz yelpazesinde çalışabilecek şekilde tasarlandı.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise gelişmiş akıl yürütme yeteneği. Gemma 4, karmaşık problemleri adım adım çözebiliyor ve özellikle matematik ile komut anlama testlerinde önemli performans artışı sağlıyor.

Daha büyük bağlam penceresini destekliyor

2

Yeni Gemma 4 modeli uzun bağlam penceresiyle de öne çıkıyor.

  • Küçük modeller: 128K token
  • Büyük modeller: 256K token

Bu sayede daha uzun metinleri anlayıp işleyebiliyor. Üstelik 140’tan fazla dili desteklemesi, Gemma 4’ü küresel projeler için güçlü bir araç hâline getiriyor.

Geliştiriciler an itibarıyla Gemma 4’ü farklı platformlar üzerinden deneyebilirler.

most-read-title

