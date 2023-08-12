Bu sene kırılan sıcaklık rekorları, dünyanın birçok yerinde ölümlere neden oldu. Bilim insanları, insan vücudunun dayanabileceği maksimum ısı ve nem oranını belirledi.

Son dönemde artan sıcaklıklar, çeşitli hastalıkların yanında ölümlere de neden olabiliyor. Örneğin ABD’nin Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix’te; sokaktaki betonun sıcaklığı 66 derece, açık havada çalışan insanların vücut sıcaklığı ise 41 derece olarak kaydedildi.

Hatta bu sıcaklıkların ardından rekor üstüne rekor kıran Phoenix için, dünyanın tek “klimasız yaşanamayacak şehri” iddiası bile yapıldı. Peki, yüksek sıcaklıklar insan ölümlerine neden olurken, bir insanın dayanabileceği maksimum ısı ve nem oranı ne kadar? Bilim insanları bu sorunun cevabını belirledi.

İnsan vücudunun sıcaklığa dayanma eşiği düştü

Bilim insanları, sağlıklı ve genç bir insanın bile yüzde 100 nemle birlikte 35 derece sıcaklığa yalnızca altı saat dayanabileceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak yapılan yeni araştırmalar, bu eşiğin çok daha düşük olabileceğini gösteriyor.

Belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında vücudun çekirdek sıcaklığını düşürmek için kullandığı ana araç olan ter, bir süre sonra artık deriden buharlaşmaz hale geliyor. Sonuç olarak ise sıcak çarpması, organ yetmezliği ve en sonunda ölüme neden oluyor.

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuarı'ndan Colin Raymond AFP'ye yaptığı açıklamada, "yaş termometre sıcaklığı" olarak bilinen 35 derecelik bu kritik sınırın, özellikle Güney Asya ve Basra Körfezi'nde birçok kez aşıldığını söyledi.

Uzmanlar, aşırı sıcakların insanları öldürmesi için illa 35 derecelik bir sıcaklıkta ya da bu sıcaklığa yakın bir yerde olması gerekmediğini söylüyor. Sıcaklıklar herkesi; yaşına, sağlığına ve diğer sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde etkileyebiliyor. Örnek vermek gerekirse, tehlikeli “yaş termometre sıcaklıkları” yaratacak kadar nemin nadiren bulunduğu Avrupa'da, geçtiğimiz yaz 61 binden fazla insanın sıcak nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Yapılan araştırmanın en dikkat çeken verisi ise, önümüzdeki on yıllarda dünyanın çeşitli noktalarında yaş termometre sıcaklıklarının "düzenli olarak 35°C'yi aşacağının" öngörülmesi oldu. Öte yandan bu sınırı test etmek için Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, genç ve sağlıklı insanların çekirdek sıcaklıklarını bir ısı odası içinde ölçtüler.

Araştırmacılar, katılımcıların vücutlarının çekirdek sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesini durduramadığında kritik sınır olan 35 derecenin etkilerine, 30,6 derecede ulaştıklarını gördü. Ekip, gerçekten tehlikeli sayılabilecek sıcaklıklara ulaşmanın 5-7 saat arasında sürdüğünü ifade etti.