Memeliler olarak ortak özelliğimiz çok ancak bir şey var ki neredeyse diğer tüm memelilerde olup insanlarda yok. Peki bu şey ne?

İnsanlar dahil olmak üzere memelilerin pek çok ortak özelliği bulunuyor. Tüm memelilerin tüyleri var, bebekleri kendi sütleriyle besliyorlar…

Ancak insanları diğer memelilerden ayıran bir şey daha var. Hayır, beynimizin büyük olmasından veya iki ayak üstünde yürümemizden bahsetmiyoruz. Ne olduğunu açıklayalım.

Çoğu memelinin derisinin altında bir kas bulunuyor.

İnsanlar hariç neredeyse tüm memelilerin deri altında, Latince “panniculus carnosus” adı verilen bir kas yer alıyor. Bu kasa “etten ceket” de deniyor.

Panniculus carnosus’a sahip hayvanların; gövdesi, sırtı ve uzuvlarının üst kısımları boyunca deriye ve bağ dokusuna bağlı ince bir kas tabakası var. Bu kas, sık sık seğirerek üstündeki deriyi titretiyor.

Muhtemelen daha önce hayvanlarda gördünüz.

Özellikle evinizi kedi ya da köpekle paylaşıyorsanız bu kasın aktive olduğu zamanlara mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Az önce bahsettiğimiz titreşim, hayvanların üstündeki böcek, kuş ya da diğer yabancı nesneleri uzaklaştırmaya yarıyor.

Böylece hayvanların uzuvlarını kullanmasına ya da kafasını o tarafa çevirmesine gerek kalmıyor. Yukarıdaki videonun 1. dakikasından itibaren kasın nasıl aktive olduğunu görebilirsiniz. Peki siz daha önce bir hayvanda bu harekete denk gelmiş miydiniz?

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