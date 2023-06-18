Bir süredir internette dolaşırken hiçbirimiz kendimizi rahat hissetmiyoruz. Düşünsenize; sosyal medyada dolaşıyorsunuz ve bir anda önünüze elinizde kimliğinizle poz verdiğiniz bir fotoğrafınız çıkıyor. Korkunç değil mi?

Evet, bazı kullanıcılar tam olarak bunu yaşadı. Zira kim ya da kimler tarafından açıldığı bilinmeyen, anonim görünen sosyal medya hesaplarından insanların kimlikleriyle poz verdiği fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

Çok sayıda insanın kimlik bilgilerinin ve yüzünün ifşalandığı bu hesaplar, maalesef ki başka kullanıcıların da bu hesapları paylaşması üzerinde gittikçe daha da yayıldı. Bu sebeple biz de etik kurallarımız gereği bu paylaşımları sizlere sansürlü aktarıyor olacağız.

Sosyal medya platformları bu tarz paylaşımları engellemeye başladı.

Videolar ve paylaşımlar sosyal medya platformlarınca kaldırılmaya başlandı ancak yine de bu durum çok sayıda insanın kimlik bilgilerinin ifşalandığı gerçeğini değiştirmiyor. Üstelik bu durumdan etkilenen kişi sayısı da şu anlık belirsizliğini koruyor.

Tüm fotoğraflarda insanların belli bir kritere uygun şekilde poz veriyor gibi görünmeleri ve ellerinde kimlik belgelerini tutuyor olmaları ise pek çok soru işaretine sebep oldu.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki herkesin kimlik bilgilerinin listelendiği 'ücretsiz' erişilebilen bir internet sitesi olduğundan bahsetmiştik. Bu internet sitesinin ardından ortaya bir de kimlikli selfie'ler ortaya çıkması da akılları karıştıran bir başka konu. Ancak bu şekilde poz vermeniz istenebilecek pek çok kurum ve kuruluş var. Sızıntının sebebine dair ise henüz kesinleşen bir bilgi yok. Gelişmeleri aktarıyor olacağız.