Yeni Harita İnsan Yerleşimlerini Ayrıntılı Olarak Sunuyor

Üzerinde çalışılan, ticari olmayan yeni bir harita, bütün Dünya’daki insan yerleşim alanlarının doğru ve tutarlı verilerini sunuyor. Yeni harita, büyük bir doğrulukla insan yerleşimlerini gösteriyor.

Coğrafya biliminin önemli hedeflerinden biri insan varlığını ve Dünya üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu çalışmaya başlamanın amacı ise insanların nerelerde yaşadığını anlamaktır.

Tabii ki bunu yapmak oldukça zor. Dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. Bu 7 milyar nüfusun hemen hemen yarısı da şehirlerde yaşıyor. Birçok şirket, insanların yoğun olarak yaşadıkları şehirleri ve şehirlerden biraz daha küçük yerleşimleri haritalandırdılar. Google, Microsoft gibi şirketler ve hatta açık kaynaklı kuruluş OpenStreetMaps, Dünya’nın birçok alanının kapsamlı haritasına sahip.

Şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların harita çalışmaları, insanların yoğun olarak yaşadığı merkezlere odaklanmış durumda. Özellikle ticari haritalarda, şehirlerden kırlara doğru gidildikçe çözünürlük düşmektedir.

Bu yüzden coğrafyacılar, kendi haritalarını küresel olarak kullanıma açtılar. Coğrafyacıların kullanıma açtığı haritalar, ticari olmayan uydu verilerine dayanıyor ve tüm gezegeni kapsıyor. Bu haritaların ilklerinden olan Kentsel Ayak İzi isimli harita, 1980’li yıllarda 1 kilometrelik bir çözünürlük sunuyordu. 2012’de toplanan verilerle haritanın çözünürlüğü 12 metreye kadar düşürüldü.

Kentsel Ayak İzi haritası, TerraSar-X ve TanDEM-X adı verilen bir çift uydunun verilerine dayanıyor. Bu haritalarda orman bölgeleri ve atmosferik koşulların kötü olduğu yerlerde düzgün olmayan görüntüler sunuluyor.

Tamamen optik verilere dayanan yerleşim haritaları da benzer eksikliklere sahiptir. Örneğin, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin haritası Landsat-30 uydusundan 8 metrelik çözünürlüğe dayanan veriler ile oluşturuldu. Ancak bu haritada da çıplak toprak ve çöl arazileri, yerleşim yerleri ile karıştırılabiliyor.

Coğrafyacılar uzun zamandır bu sorunların üstesinden gelebilen, küresel olarak tutarlı ve serbestçe kullanılabilen yüksek çözünürlüklü bir harita üzerinde çalışıyorlar.

Wessling’deki Alman Havacılık Merkezi’nden Mattia Marconcini ve meslektaşları, daha detaylı bir harita ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, Dünya Yerleşim Ayak İzi 2015 ismini verdiklerini haritalarını Figshare’dan serbestçe erişime açtılar.

Araştırmacılar, daha önceki haritalardaki hataları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için olağanüstü mesafeleri gözlemlediler. Hataları ortadan kaldırmak isteyen bilim insanları iki ayrı yöntem kullandılar.

Bilim insanları ilk olarak olağandışı koşullardan kaynaklanan hataları gidermek için aynı yerin farklı zamanlarda alınmış görüntülerini elde ettiler. Daha sonra bu görüntüler karşılaştırıldı. İkinci olarak da, Sentinel-1 radar uydusundan radar görüntüleri ve Landsat-8 uydusunun optik görüntülerini beraber kullandılar.

Harita için ekip, toplamda 300.000’den fazla görüntü üzerinde çalıştılar. Tek başına optik verilerin büyüklüğü 1.5 perabayt(petabayt = 1024 terabayt) büyüklüğünde. Araştırmacılar, optik görüntüleri ve radar görüntülerini beraber işlediler. Bilim insanları, bu yöntemin ilk defa uygulandığını belirtiyorlar.

Tabii ki bu görüntülerin birleştirilmesi işlemi bir süper bilgisayar aracılığıyla yapıldı. Çek Cumhuriyeti’nde bulunan bir süper bilgisayarda çalışan makine görüş algoritması ve bulut bilişim platformu ile Google, görüntülerin birleştirilmesini sağladı. Geliştirilen algoritma, insan yerleşimlerini tespit edip, diğer arazilerden ayırmak için kurgulandı.

Bilim insanları, haritanın doğrulanması için insan yerleşimlerinden elde edilen 900.000 rastgele veri kümesini kullandılar. Karşılaştırma için Google Earth’ün yüksek çözünürlüklü verileri kullanıldı. Bu yüksek çözünürlüklü veriler 1.5 metreden 15 santimetreye çözünürlük sunuyor. Bu yüksek çözünürlük değerlerinden dolayı bu veriler Google Earth’ün tamamında kullanılmıyor. Karşılaştırma, bilim insanlarının haritasında benzeri görülmemiş bir doğrulama ve tutarlılık sağladı.

Dünya Yerleşim Ayak İzi 2015 haritası tüm dünyadaki insanların yaşam alanlarının haritası olmuş oldu. Harita, 10 metrelik bir çözünürlüğe sahip durumda. Araştırmacılar, ortaya çıkardıkları haritanın birçok bilimsel çalışmaya ışık tutacağını düşünüyorlar.