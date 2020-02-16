Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bilgisayar oyuncularının stratejik zekâsı ve hızlı düşünme yeteneği oldukça gelişiyor. Bunu fırsat bilen bilim insanları, oyuncularla birlikte askeri drone'ları kontrol edecek bir yapay zekâ oluşturmaya hazırlanıyor.

University of Buffalo’dan bir grup araştırmacı, ordu için hava ve yer robotlarını kontrol edebilen otonom bir yapay zekâ tasarlıyor. Araştırmacılar, bu tasarımı geliştirmek için oyuncuların bilgi ve becerilerinden yararlanmak istediğini belirtiyor.

Oyuncuların el/göz koordinasyonu, güçlü takım çalışması, daha iyi karar verme becerileri normal kişilere çok daha gelişmiş bir hâlde. Dolayısıyla bu durum, yapay zekâ geliştirirken işe yarayabilir. Oyuncularla birlikte geliştirilecek olan yapay zekâ, askeri amaçla kullanılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Bilim insanları, öncelikle askeri stratejiye dayanan bir savaş oyunu geliştirecek. Oyuncular, oyunu oynarken bilim insanları, onları gözlemleyerek nasıl hareket ettiklerini, onların nasıl düşündüklerini not edecek. Bilim insanları, oyuncuların her adımını kaydedecek ve elde ettikleri notları yapay zekâda kullanacaklar. Oyunculardan elde edilen verilerle araştırmacılar, askeri operasyonları yürütmek için en az 250 otonom drone'u kontrol edebilecek ve yönetebilecek algoritmalar oluşturacaklar.

Bilim insanları, yaptıkları bu gözlem sonucunda insan davranışlarının ve eylemlerinin motivasyonlarını anlayabilen ve ona göre hareket eden çok gelişmiş bir yapay zekâ sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Mekanik ve uzay mühendisliği alanında yardımcı doçent olan Souma Chowdhury, " Yapay zekâ sisteminin sadece insan davranışını taklit etmesini istemiyoruz. Biz insanlar, bir eylem yaparken bizi neyin motive ettiğine dair daha derin bir anlayış oluşturmasını istiyoruz. Böylece bunun sonucunda daha gelişmiş yapay zekâlar üretebiliriz” dedi.

Projenin maliyetinin kim tarafından karşılanacağı sorusuna cevap da Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) oldu. Bilindiği gibi DARPA kısa zaman önce bir video yayınladı ve drone'ların kentsel alanlarda askeri baskınlar yapabileceklerini sergiledi. Bu drone'ların temel amacı, bilgi toplamak ve kara askeri birliklerine bilgi sağlamak olacak. Projenin yakın zamanda tamamlanıp bir sonraki aşamaya geçilmesi bekleniyor. Bahsedilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.