InSight Uzay Aracının Mars'a İnişini Canlı İzleyin

Mars'ın kupkuru yüzeyinin altında bulunan kaynar kazanı inceleyecek olan InSight uzay aracı, bu akşam saatlerinde kızıl gezegene inişini gerçekleştirecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), altı yıl aradan sonra ilk defa Mars’a bir kara aracı indirmek üzere. Geçtiğimiz Mayıs ayında Mars yolculuğuna başlayan InSight uzay aracı, 6 aylık uzun yolculuğunun ardından bu akşam Mars yüzeyine iniş gerçekleştirecek. InSight, Mars’a giden tüm uzay araçları içinde önemli bir ilke imza atacak.

InSight uzay aracı, saatte 19.300 kilometrelik hızla Mars atmosferine giriş yapacak. Her şey yolunda gitmesi halinde araç birkaç dakika içinde hızını sıfırlayacak ve paraşütünü açarak Mars’a yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. 1960’lardan günümüze kadar gerçekleştirilen Mars görevlerinin yalnızca %40’ı başarılı oldu. Bu nedenle iniş büyük bir titizlikle gerçekleştirilecek.

InSight uzay aracını özel kılan şey, daha önce hiçbir uzay aracının gitmediği bir yere gidecek olması; Mars yüzeyinin altına. Araç, Mars’a iniş gerçekleştirdikten sonra Mars’ın yüzeyine yaklaşık 5 metrelik bir sondaj yapmaya çalışacak. Daha da önemlisi InSight’ın Mars’taki görevlerinin Mars’a bir sismometre yerleştirmek de bulunuyor.

InSight uzay aracının inişini buraya tıklayarak NASA TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca sanat, tasarım ve teknoloji konularında yayınladığı videolarla 2 milyon aboneye ulaşmayı başaran Barış Özcan da uzay aracının inişini canlı olarak yayınlayacak ve Türkçe anlatım gerçekleştirecek. Barış Özcan’ın '11 dakikada Mars turu' adlı vidosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir, ayrıca en altta bulunan bağlantıdan da saat 22:00’da başlayacak canlı yayını takip edebilirsiniz.