Instagram, 2018 yılına veda etmeye hazırlanırken 2018 yılında hangi etiketlerin, çıkartmaların ve filtrelerin trend olduğunu açıkladı.

Bir yılın daha sonunda yaklaşıyoruz. İnternetin devleri, yılın sonuna geldiğimiz şu günlerde kendi platformlarında 2018 yılında nelerin trend olduğunu bir bir açıklıyorlar. Google’ın ardından şimdi de dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, ‘Instagram Year in Review 2018’ videosu ile 2018 trendlerini açıkladı.

Instagram’ın açıklamasına göre sevgi ve mutluluk, yıl boyunca Instagram’da en çok karşılaştığımız şey oldu. Arata’nın Heart Love Sticker çıkartması, 2018 yılında en fazla kullanılan çıkartma oldu. Instagram filtreleri söz konusu olduğunda ise Kalp Gözler en çok kullanılan filtre oldu. Instagram yorumlarında en çok kullanılan emoji de yine Kalp oldu.

Instagram, yüz milyonlarca kişisel profile ev sahipliği yapsa da pek çok topluluğun da seslerini duyurmak için kullandığı bir platformdur. Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR), en niş topluluk olarak göze çaparken; #fortnite, yılın en hızlı büyüyen topluluk etiketlerinden biri olmayı başardı.

Instagram’da 2018 yılında nelerin trend olduğuna aşağıdaki listeden bakabilirsiniz. Ayrıca listenin hemen altında bulunan bağlantıya tıklayarak Instagram Year in Review 2018 adlı videoyu izleyebilirsiniz.