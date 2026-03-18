Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

YouTube ve FIFA’dan Tarihi Ortaklık: 2026 Dünya Kupası Yepyeni Bir Dönemin Kapılarını Aralayacak!

YouTube ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için yeni ve büyük bir ortaklığa imza attı. Peki bu ortaklık izleyicilere ne gibi avantajlar getirecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan FIFA 2026 Dünya Kupası için dev bir iş birliği resmen duyuruldu.

FIFA ile YouTube güçlerini birleştirerek turnuvayı dijital dünyada daha erişilebilir ve etkileşimli hâle getirmeyi hedefliyor.

Yepyeni taraftar deneyimi

Bu ortaklık sayesinde taraftarlar, Dünya Kupası’nı yalnızca televizyondan değil, YouTube üzerinden de çok daha zengin içeriklerle takip edebilecek.

Maç özetleri, perde arkası görüntüler, kısa videolar ve özel içerikler tek bir platformda buluşacak. Ayrıca FIFA’nın arşivinden geçmiş maçlar ve unutulmaz anlar da ilk kez geniş ölçekte izleyiciyle paylaşılacak.

Maçların ilk dakikaları ve daha fazlası

Anlaşma kapsamında yayıncı kuruluşlara önemli ayrıcalıklar sunuluyor:

  • Maçların ilk 10 dakikası YouTube üzerinden canlı yayınlanabilecek
  • Bazı karşılaşmaların tamamı platformda izlenebilecek
  • Genişletilmiş özetler ve özel içeriklerle izleyici etkileşimi artacak

YouTube içerik üreticileri de bu iş birliğinin önemli bir parçası. Maçlara ve özel görüntülere erişim sağlayacak olan içerik üreticileri; taktik analizler, oyuncu hikâyeleri ve sahne arkası içeriklerle turnuvaya farklı bir bakış açısı kazandıracak.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, bu iş birliğinin Dünya Kupası’nı küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaştıracağını ve dijital çağın gereksinimlerine uygun yeni bir izleme deneyimi sunacağını söylüyor.

