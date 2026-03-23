VPN Arayanlar Buraya: İnternet Tarayıcısı Firefox'a "Ücretsiz VPN" Özelliği Geldi!

Geçmişte en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan fakat zamanla kullanıcı kitlesini kaybeden Firefox'a etkili bir özellik geldi.

Mozilla Firefox, kullanıcı kaybını durdurmak için dikkat çekici bir adım attı. Tarayıcının yeni sürümü olan Firefox 149, yerleşik ve ücretsiz bir VPN hizmetiyle geliyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, aylık 50 GB veri kotasına sahip ücretsiz bir VPN kullanabilecek ancak bu hizmetten yararlanmak için bir Mozilla hesabı açmak gerekiyor.

Tam VPN olmasa da iş görüyor

Sunulan VPN, klasik VPN’lerden biraz farklı. Sadece tarayıcı içindeki internet trafiğini koruyor, yani bilgisayarınızdaki diğer uygulamaların verileri bu korumaya dâhil değil. Yani bir bakıma Opera'nın sunduğu VPN ile benzer.

Ayrıca coğrafi kısıtlamaları aşma veya sunucu değiştirme gibi gelişmiş özellikler de bulunmuyor.

Veri güvenliği problemi var mı?

Ücretsiz VPN’lere yönelik en büyük endişe, kullanıcı verilerinin gizliliği. Özellikle Google Chrome kullanıcılarının geçmişte bazı şüpheli eklentilerle yaşadığı deneyimler hâlâ akıllarda.

Mozilla ise bu konuda iddialı. Şirket, VPN’in kullanıcı IP adresini ve konumunu gizlediğini, verilerin kendi gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlendiğini belirtiyor. Ayrıca bu ücretsiz hizmet, şirketin daha önce Mullvad ile sunduğu ücretli VPN altyapısını kullanmıyor, tamamen Mozilla’nın kendi sunucularına dayanıyor.

Son bir yılda Firefox’un masaüstü pazar payı %6,3’ten %4,2’ye geriledi. Ücretsiz VPN gibi özellikler kullanıcıları geri getirebilir mi yoksa tartışmalı yeni özellikler ters etki mi yaratacak? Artık bunu zamanla öğreneceğiz...