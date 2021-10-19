Instagram, bu yaz test ettiği yenilikleri toplu olarak kullanıma açacağını duyurdu. Özelliklerin hepsi bu hafta kullanıma açılarak gönderi paylaşma konusunda yeni seçenekler sunacak.

Facebook’un belki de en sık yenilik getirdiği platformu olan Instagram, bugün hafta boyunca kullanıcılara yavaş yavaş ulaşacak yeni özelliklerini duyurdu. Söz konusu özellikler hem platformun ana sayfasına, hem de TikTok’a rakip olma niyetiyle geliştirilmiş Reels bölümüne getirilecek.

Kısaca açıklamak gerekirse bu yenilikler; kullanıcıların birbirleriyle daha kolay iş birliği kurmasını, bağış toplamasını ve Reels’teki müzikleri daha kolay kullanmasını sağlayacak. Ayrıca platformun internet tarayıcılarından kullanımı kolaylaşacak.

İş birliği özelliğiyle ortak gönderi oluşturulabilecek

En büyük ve beklenen iki gelişmeden başlayacak olursak, bugünden itibaren kullanıma açılan ‘Collabs’ özelliğinden bahsedebiliriz. Bu özellikle beraber ‘etiketlemek’, insanları gönderilere dahil etmenin tek yolu olmaktan çıkacak. Bir ana sayfa ya da Reels gönderisi paylaşırken gönderide emeği geçen ya da durumla alakası olan birine iş birliği için istek yollayabileceksiniz. Karşı taraf bu isteği kabul ederse, tek bir gönderinin iki ortak sahibi olacaksınız.

Tarayıcıdan gönderi paylaşılabilecek

21 Ekim tarihinde ise Instagram’da tarayıcı kullanırken yapabileceğiniz işlem sayısı artacak. Evet, doğru tahmin. Artık masaüstünde uygulama olmadan da gönderi paylaşılabilecek. Bu özellik zaten yazın kısa bir süre test edilmişti, yani denk gelen küçük kitleye dahil olabilirsiniz. Ancak perşembe günü bu özellik platforma tamamen dahil olacak.

Bağış butonu eklenecek

Yine bu perşembe, uygulamanın ‘oluştur’ menüsüne bağış toplama özelliğini kullanabileceğiniz bir buton eklenecek. Bağış özelliği zaten Instagram’da vardı, özellikle Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle bu yaz bu özelliği kullanarak oluşturulan birçok kampanyayı gördük. Ancak bu sefer gönderi oluşturduğumuz bölümde bir bağış kampanyası butonu olacağından bu işlevin kontrolü oldukça kolaylaşmış olacak.

Reels’e 2 yeni müzik efekti eklenecek

Son olarak TikTok benzeri videolar oluşturmaya yarayan Instagram aracı Reels’e 2 yeni efekt getirilecek. Superbeat akıllı bir şekilde gönderiye müzikle uyumlu efektler eklerken Dynamic Lyrics, şarkı sözlerini şarkı ritmine uygun şekilde ve 3 boyutlu olarak ekrana yansıtacak. Bu da perşembe günü kullanıma açılacak, ancak her cihaza ulaşması birkaç gün daha sürebilir.