Instagram, içerik üreticilerinin videolarını ve metinlerini çalan taklitçiler ile yapay zekâ kopyalarını tespit eden yeni koruma aracını duyurdu.

Instagram, özgün içerik üreticilerini taklitçi hesaplardan korumak için geliştirdiği İçerik Koruması özelliğini devreye alıyor.

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Yeni sistem, videoların izinsiz kopyalarını otomatik olarak tespit etmenin yanı sıra içerik üreticilerinin metinlerini ve esprilerini çalarak yapay zekâ karakterleriyle yeniden üreten hesapları da yakalamaya hazırlanıyor.

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Çalınan Reels videolarında kontrol artık üreticilerde

İçerik Koruması programına dâhil olan üreticilerin yeni paylaştığı özgün videolar, hem Instagram hem de Facebook genelinde görsel eşleşmelere karşı otomatik olarak taranıyor, kullanıcılar dilerse eski videolarını da sisteme manuel olarak ekleyebiliyor. Sistem izinsiz bir kopya tespit ettiğinde içerik üreticisine bildirim gönderiyor ve videonun izlenme verilerini inceleme imkanı sunuyor. Üreticiler bu aşamada kopya içeriği takip etme, her iki platformdan da gizleme, videoya "orijinal içerik sahibi" bağlantısı ekleme veya hak talebinden vazgeçerek yayında kalmasına izin verme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Ayrıca içerik üreticileri yedek hesaplarını, iş birliği yaptıkları kişileri veya marka ortaklarını "izin verilenler" listesine ekleyerek bu hesapların içeriklerini sorunsuzca paylaşmasını sağlayabiliyor. Instagram'ın özgünlük ve topluluk standartlarını karşılayan uygun hesaplara bildirim yoluyla açılan bu özellik için diğer kullanıcılar da başvuru yapabiliyor.

Yapay zekâ ile yapılan metin ve espri hırsızlığı da engellenecek

Son dönemde bazı hesaplar, komedyenlerin esprilerini ve içerik üreticilerinin senaryolarını birebir kopyalayıp orijinal kişiyi yapay zekâ ile üretilmiş sahte bir yüzle değiştirerek geleneksel video eşleştirme araçlarını atlatabiliyordu. Instagram, bu açığı kapatmak için görüntüler tamamen değiştirilmiş olsa bile orijinal içerikteki konuşma metinlerini algılayabilen yeni bir tespit sistemini test etmeye hazırlanıyor.

İlk etapta küçük bir üretici grubuyla denenecek olan bu teknoloji, ilerleyen süreçte Instagram ve Facebook'taki tüm İçerik Koruması kullanıcılarına sunulacak ve taklitçiliği alışkanlık hâline getiren hesapların erişimi kısıtlanacak. Instagram Başkanı Adam Mosseri teknolojinin ilk aşamada her şeyi yakalayamayacağını kabul edip sistemin sürekli geliştirileceğini vurgularken, platformun temel hedefi telif hırsızlarıyla meşru remiks ve iş birliklerini birbirinden net bir şekilde ayırmak olacak.