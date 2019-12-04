Instagram, Çocuk Güvenliği Yasalarını Hâlâ Önemsemiyor

Instagram, dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olmasına rağmen çocuk güvenliği yasalarını pek de önemsemiyor. Popüler uygulama, her sosyal medya uygulamasında sorulması gerekli olan kullanıcı yaşını sormayarak büyük bir kural ihlali yapıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında zirveye oynayan Instagram oldukça sevilen bir platform olmasına rağmen çoğu zaman olumsuzluklar ile karşımıza çıkabiliyor. Popüler sosyal medya platformunun hâlâ üzerinde durmadığı bir başka olumsuzluk ise platforma yeni kayıt olan kullanıcıların yaşlarını sormuyor olması.

Bu durum, ilk duyulduğu zaman kulağa gayet basit bir olay gibi gelebilir ancak durum böyle değil. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), tüm çevrimiçi platformların 13 yaşından küçük kullanıcılardan kişisel veri toplamasını yasaklıyor. Bu da henüz çocuk yaşındaki kişilerin kişisel ve hassas bilgilerinin çevrimiçi platformlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamayacağı ve toplanamayacağı anlamına geliyor.

Instagram, COPPA yasalarını umursamıyor gibi görünüyor

Instagram, akıllı telefon mağazalarına sürüldüğü andan beri hiçbir şekilde kayıt olan kullanıcılarına yaş bilgisini sormuyor, dolayısıyla kimin 13 yaşın altında olduğunu hesaplayamıyor. Bu durum, şirketin yaş fark etmeksizin tüm kullanıcıların kişisel bilgilerini bir şekilde topladığını ve depoladığını gösteriyor ve bu da Instagram’ı aslında gizliliğe önem vermeyen bir platform olarak göze batırıyor.

Aslında Instagram, kullanıcılarına 13 yaşından küçük kullanıcıları rapor etmeleri için bazı bildiriler yayınlamıştı ancak bu bildiriler hiçbir zaman yeterli olmayacaktır zira çok nadiren ailesi dışında kimse 13 yaşındaki bir kullanıcının platformda bulunmasından rahatsızlık duymayacaktır. Instagram, bu noktada sorumluluklarından kaçarak rakiplerine karşı büyük bir dezavantaj elde ediyor.

Instagram, yoluna minimum sorumlulukla devam ediyor

Instagram’ın bu tutumu, rakiplerinden daha sorumsuz bir platform olduğunu gözler önüne seriyor. TikTok ve Snapchat gibi uygulamalar, henüz kayıt olma aşaması başlar başlamaz yaş sınırını göz önüne getiriyor ve kullanıcının yaşını öğrenmek istiyor. Instagram’ın ana şirketi olan Facebook da piyasaya sunulduğundan beri yaş sınırı uygulamasını kullanıyor.

Instagram ve Facebook, 13 yaşının altında olduğunu anladıkları herhangi bir kullanıcıyı platformdan engelleme yolunda uygun adımlarla ilerliyorlar ancak Instagram, bunun için diğer kullanıcılarından raporlar bekliyor. Instagram’ın yapması gereken şey ise aslında yaş kontrolünü platforma kayıt olurken yapmak ve buna göre bazı önlemler almak.

Popüler uygulama, yaş kontrolünü yakın zamanda getirebilir

Bu konudaki sorumsuzluğu ile oldukça göze batan Instagram, neyse ki kayıt olan kullanıcılarının yaşını kontrol edebilecekleri bir sistemin prototipi üzerinde çalışıyor. Bu da şirketin sorumsuz tavrının yakın zamanda değişebileceği anlamına geliyor.

Instagram’ın Android uygulamasının kodları içerisinde araştırma yapan yazılımcılar, platformun kodları arasında doğum tarihi ekleme konusunda çeşitli kodlar bulunduğunu gördüler. Görüldüğü üzere Instagram, bundan sonra kullanıcılarına doğum tarihini soracak ve 13 yaşından küçük kullanıcılarının Instagram kullanmasını engelleyecek. Instagram’ın bu konudaki tutumunu ne zaman değiştireceği ise henüz net olarak bilinmiyor.