Instagram'ın önemli özelliklerinden bir tanesi de Keşfet sayfası. Kullanıcılar, Keşfet sayfası aracılığıyla hoşlarına gidebilecek yeni içerikler bulabiliyorlar. Peki Instagram, ilgimizi çeken içerikleri nasıl buluyor? Instagram mühendisleri, Keşfet sayfasının ardındaki sırrı açıkladılar.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi de Instagram. Instagram, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor ve kullanıcılar, uygulamanın pek çok özelliğinden yararlanabiliyorlar. Instagram'ın kullanıcılara sunduğu etkili özelliklerden bir tanesi de "Keşfet" sayfası.

Instagram'ın Keşfet bölümü, takip ettiğiniz sayfaların dışında, beğendiğiniz içeriklere ya da takip ettiğiniz sayfalara göre size farklı içerikler gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar, Instagram'da farklı içeriklere de kolaylıkla erişebiliyorlar. Bu da kullanıcıların, sürekli aynı içerikleri görmelerinin önüne geçiyor ve uygulama içerisinde bir süreklilik sağlıyor.

Peki Instagram'ın Keşfet sayfası, bunca içeriği nasıl sunuyor? 3 Instagram mühendisi, fazlasıyla teknik terimlerle dolu olan bir blog yazısı hazırladı ve bu yazıyı kamuoyu ile paylaştı. Ancak biz size, Instagram'ın Keşfet sayfasındaki sırrı teknik terimlere fazla değinmeden aktaracağız.

Mühendisler, pek çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Instagram'ın Keşfet sayfasında yer alan içeriklerin yapay zeka aracılığıyla belirlendiğini söylüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu; Instagram milyonlarca kullanıcıya sahip olan bir platform ve bu kullanıcıların hepsi de birbirlerinden farklı şeylerden hoşlanıyorlar. Peki bir yapay zeka, tüm kullanıcılar için nasıl içerik analizi yapabiliyor?

Instagram mühendisleri, Keşfet sayfasındaki yapay zekanın aslında kullanıcılara göre hareket etmediğini söylüyor. Çünkü az öncesinde de bahsettiğimiz gibi insanların görmek istedikler şeyler farklı, dolayısıyla da yapay zeka insan odaklı çalışmıyor. Instagram'ın Keşfet sayfasında kullanılan yapay zeka, ilgi çeken Instagram hesaplarını tespit etmekle işe başlıyor.

Tespit edilen hesaplar daha sonra birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğu konusunda analiz ediliyor. Yapay zeka bu işlemi yapabilmek için sayfalardaki kelimeleri kullanıyor. Bu işlem, milyarlarca hesapla başlayıp 500'e kadar düşürülüyor. Böylelikle Keşfet sayfasına eklenecek içeriklerle ilgili ilk etap tamamlanmış oluyor.

Yapay zeka, kelime analiz işlemini yaptıktan sonra kullanıcıların bu sayfalarla etkileşim olasılığını hesaplıyor ve yeniden bir sıralama yapıyor. Bu sıralamada ilk 150'ye giremeyen Instagram hesapları, Keşfet sayfasına düşme şanslarını kaybetmiş oluyorlar. Fakat ilk 150 hesap için süreç sona ermiyor. Aynı işlem bir kez daha yapılıyor ve bu kez hesap sayısı 50'ye iniyor. Bu süreçte hafif bir sinir ağı kullanılıyor.

Hesap sayısı 50'ye indikten sonra ise derin bir sinir ağı devreye giriyor ve 50 hesabın yarısını eliyor. Böylelikle Keşfet sayfasının üst bölümlerinde bulunacak olan içerikler için 25 Instagram hesabı hazırlanmış oluyor. İşte Instagram, Keşfet sayfasındaki içerikleri, bu süreci yaşayan bir yapay zeka aracılığıyla size ulaştırıyor.

Instagram ve diğer platformlar, yapay zeka teknolojilerini mümkün olan her noktada kullanıyorlar. Instagram, Keşfet sayfasındaki içeriklerin oluşturulmasının yanı sıra yorumların, içeriklerin ve şikayet edilen hesapların kontrolünü de çeşitli yapay zekalarla sağlıyor. Mühendisler, yapay zekanın mükemmel olmasa da en azından daha işlevsel olduğunu ve yapay zeka ile platformun güvenliğinin sağlanabildiğini söylüyorlar.