Son günlerde Twitter kopyası şeklinde anılan Threads, Instagram'la birlikte gündeme oturmuştu. Fakat şirketin farklı uygulamalardan ilham alarak bir bakıma kopyaladığı Reels ve Hikâyeler gibi özellikleri de var.

Meta’nın gündemden düşmek bilmeyen en genç uygulaması olan Threads, sadece 4 gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Üstelik bunu, platformda hâlihazırda birçok eksik varken yaptı. Bunlardan size daha önce bahsetmiştik. Şüphesiz Threads, tıpkı Instagram gibi bu eksiklerini kapatmakla kalmayıp üstüne birçok yenilik de ekleyecektir.

Fakat bunu yaparken kardeşine nazaran daha özgün olmasını diliyoruz. Zira Instagram her ne kadar Story ve Reels gibi özellikleriyle bilinse de bunları zaman içinde farklı uygulamalardan aldığı bir gerçek. “Story ve Reels dışında ne var ki?” diye merak ettiyseniz listemize geçelim.

Kişiye özel olarak oluşturulan QR kodları:

2018 yılında uygulamaya gelen bu özellik, tamamen Snapchat’ten alınmıştı. Tek farkı, Instagram’da buna “İsim Etiketi” denmesiydi.

Keşfet bölümü de bir bakıma kopya bir özellik.

Kopyalandığı yer ise yine Snapchat. Fakat özelliğin konseptinden çok, gelişim süreci sürekli olarak Snapchat’e bakılarak tasarlanmış gibi görünüyor. Keşfet kısmına eklenen ve eklenmesi planlanan farklı bölümler de bunu destekliyor.

Ayrıca Instagram’ın Keşfet’i, işini Snapchat’inkine göre daha iyi yaptığından zamanla kafamızda daha büyük bir yer edinmiş olabilir.

Tatillerin olmazsa olmazı Hikâyeler, uygulamaya ilk geldiğinde şaşırıp kalmıştık.

Çünkü alışık olduğumuz ana sayfanın üst kısmında artık daireler yer alıyordu. Bu özellik, popüler olduğu dönemde Snapchat ile özdeşleşmişti. Instagram’a eklendiğinde başta garipsenmiş de olsa kullanıcılar bu özelliği hızlıca benimsemiş, bu sayede özellik, bir noktadan sonra Instagram’la bilinir hâle gelmişti.

Köpek filtresinden nerelere geldik. AR filtreler de Snapchat’ten Instagram’a gelmişti.

Instagram’ın Hikâyeler kısmında başta oldukça kısıtlı bir efekt kütüphanesi olsa da bu kütüphane kısa zaman içinde hızlıca gelişmişti. Bu tarafa da fazlasıyla yatırım yapan şirket, farklı ortaklıklar ve serbest efekt yapma imkânıyla özelliği platformla özdeşleştirmeyi başardı.

Artık büyük bir çoğunluğun Instagram’a girme sebebi olan Reels’lar da akıma ayak uydurma amacıyla alınmıştı.

Bu özelliğin konseptini hem içerik üreticileri hem de izleyenler için en verimli şekilde kullanan şirket başta TikTok olmuştu. Daha sonra bu özelliğin Reels adıyla Instagram’a geldiğini gördük. O zamandan bu zamana video düzenleme aracındaki geliştirmeler ve özelliğin giderek daha da yaygın hâle gelmesi, kendini sanki hep oradaymış gibi hissettirdi.

Reels’ın ardından Remix’in gelmesi de kaçınılmazdı.

Başkalarının videolarına ekleme yapma veya tepki verme gibi imkânlar sağlayan bu özellik de başta TikTok ile popüler hâle gelmişti. Daha sonra Instagram’da Reels’a da eklendi. Önceki başlıkta belirttiğimiz gibi özelliğin farklı video düzenleme araçlarıyla birleşmesi, kullanımının daha da yaygınlaşmasını sağladı.

Şablonlar özelliği de aynı şekilde TikTok’tan geldi.

Reels videolarını kopyalayarak onları kendi videolarınızda şablon olarak kullanmanızı sağlayan bu özellik de yaygın şekilde kullanıyor. Fakat Reels’ın ve Remix’in tamamlayıcısı niteliğindeki bu özellik de TikTok’tan geldi.

Abonelikler özelliğiyse başta hepimizin bildiği üzere YouTube’daydı.

Daha sonra içerik üreticilerine para karşılığında abone olma seçeneği Instagram’a geldi. Bu özellik sayesinde aylık olarak para kazanılabiliyor.

Kimilerinin sevdiği, kimilerinin de kurtulmak istediği yoklama özelliği ve Dual (Çift Kamera) özellikleri de BeReal’dan geldi.

BeReal’ı popüler kılan özellikler Instagram’a geldiğinde şirket, başta “kopyaladı” şeklinde eleştirilmiş olsa da bir şekilde bu durum hızlıca doğal bir hâle geldi. Şimdi pek yaygın kullanıldığını görmesek de özellikler uygulamada yer alıyor.

Son olarak en günceli: Threads

Instagram’ın Twitter versiyonu olarak bilinen Threads, Twitter’dan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Fakat Instagram patronu, Threads’in “yeni Twitter” olmaya çalışmadığını belirtmişti. Şu an için Twitter kopyası olarak görülse de işlerin Threads için nasıl şekilleneceğini zamanla göreceğiz.

“Instagram bu özellikleri çaldı” demek doğru olmaz.

Zira her sektörde öne çıkan gelişmelerin farklı markalarca takip edildiğini görüyoruz. Bu yüzden Instagram’ı, özellikleri kendi platformuna uyarladığı için kötülemek doğru olmaz. Baktığınızda bir zamanlar LinkedIn için de Story özelliği söz konusuydu. Her şirket, öne çıkan gelişmeyi bir yanından tutup geri kalmamak için uğraşıyor.

Sizin gözünüze çarpan farklı özellikleri de yorum olarak paylaşabilirsiniz. Daha dinamik bir sohbet alanı isterseniz sizi Threads sayfamıza da bekleriz. Alttaki görsele dokunmanız yeterli.

