Instagram'a dünya çapında erişim sorunları yaşanıyordu. Sorun düzelmeye başladı.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri konumunda. Bu kadar fazla kullanıcıya sahip olması da herhangi bir sorunda kullanıcıların isyan etmesine neden oluyor. Bugün ise bir kez daha platformda problem yaşanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde birçok kullanıcı, diğer platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Instagram’da erişim sorunları yaşadıklarını bildirdiler.

GÜNCELLEME: Sorun düzelmeye başladı

Birkaç saattir devam eden sorun, yavaş yavaş düzelmeye başladı. Şikâyetler büyük oranda azaldı.

Dünya çapında sorun yaşanıyordu

Downdetector üzerinden paylaşılan şikâyetleri kontrol ettiğimizde de platformdaki sorunun büyük olduğunu görmüştük. Hem dünya çapından hem de Türkiye’den birçok kullanıcı, platforma erişimde sıkıntılar yaşandığını belirtmişti. Gönderiler yüklenmiyor, hikâyelerde de problem olduğu söyleniyordu. Ancak herkeste yaşanmamıştı. Bazılarında normal bir şekilde çalışıyordu.

Meta son zamanlarda sık sık bu tarz sorunlarla gündeme geliyordu. Daha nisan başında Facebook, WhatsApp ve Instagram’da dünya çapında sorun yaşandığını görmüştük. Bugünkü sorun hakkında şirketten bir açıklama yok.