Instagram Hikayeleri’ne Artık GIF’lerle Cevap Verilebilecek

Instagram, Hikayeler’e GIF’lerle cevap verilebilecek yeni bir özellik kazandırdı. Hikayeler’e GIF’le cevap vermek için Instagram’ın son yayınladığı güncellemeye sahip olmanız yeterli olacak.

GIF’ler, mobil uygulamalarda ortaya çıktıkları andan itibaren mesajlaşma uygulamalarına büyük eğlence kattılar. Bir mesaja cevap verirken yazılı iletilerle beraber GIF’ler de kullanıyor ve bir GIF’le anlatmak istediğimiz şeyi kolayca anlatabiliyoruz.

İnsanların severek kullandıkları GIF’ler, Instagram’ın mesajlaşma kısmına 2018 yılında gelmişti. Popüler sosyal medya ağı şimdide Hikayeler kısmına GIF özelliği sağladı. Daha doğrusu, artık GIF'leri hikayelere yanıt vermek için kullanabileceğiz.

Instagram’ın son güncellemesini yükledikten sonra Giphy’nin devasa GIF kütüphanesine sahip olacaksınız. Güncellemeyi yaptıktan sonra artık paylaşılan bir hikayeye uygun GIF ile cevap verilebilecek.

Instagram’ın mesajlaşma bölümünden sonra Hikayeler bölümüne de GIF’leri getirmiş olması aslında şaşırtıcı. 2018 yılında mesajlar bölümüne GIF’ler geldiğinde Instagram tarafından bir açıklama yapılarak uygulamanın başka bir bölümünde GIF’lere yer verilmeyeceği açıklanmıştı.