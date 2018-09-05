Milyonlarca işletmeye hizmet vermekte olan ve her geçen gün işletme araçlarını zenginleştiren Instagram, yakında piyasaya süreceği IG Alışveriş adlı uygulama ile bağımsız bir çevrimiçi alışveriş uygulamasını hizmete sunmuş olacak.

Çevrimiçi alışveriş pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sosyal medya da öyle. Dolayısı ile sosyal medya devlerinin çevrimiçi alışveriş pazarını görmezden gelmeleri beklenemez. Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, yakında yalnızca alışverişe odaklanan bağımsız bir uygulama yayınlayacak.

The Verge tarafından aktarılan bilgiye göre ‘IG Shopping’ (IG Alışveriş) adını alacak olan uygulama, yalnızca alışveriş odaklı olacak. Kullanıcılar, Instagram’da takip ettikleri işletmelerin ürünlerini IG Alışveriş uygulaması üzerinden görüntüleyebilecekler, ürünler ile ilgili bilgileri öğrenebilecekler ve ürünleri satın alabilecekler.

Aslına bakacak olursanız IG Alışveriş için işletmelerin rüyalarını süsleyen bir sosyal medya platformu diyebiliriz. Fiziksel ürünler satan, Facebook’ta bir ürün katoloğu olan ve tabii olarak bir işletme hesabı olan tüm işletmeler IG Alışveriş uygulamasından faydalanabilecekler. İşletmeler tek bir görsel için en fazla 5, çoklu görsel paylaşımı için ise maksimum 20 ürün etiketleyebilecekler.

IG Alışveriş, kullanıcı arabirimi için ise minimum değişiklik vadediyor. Uygulamaya bir alışveriş çantası ikonu eklendi. Ayrıca artık alışveriş linkleri gönderilere gömülü olacak. Kullanıcılar gönderiye tıkladıklarında fiyat ve alışveriş sayfası için bağlantı görecekler. ‘Şimdi Alışveriş Yap’ butonuna tıklayanlar ise ürünün alışveriş sayfasına yönlendirilecekler.