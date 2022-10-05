Instagram'ın v255.0 kodlu sürümü, iOS 16'larda çalışmıyor. Üstelik sorunun nedeni de henüz tespit edilemedi. Peki iOS 16 ve üzeri işletim sisteminin yer aldığı iPhone sahipleri, Instagram'a erişmek için ne yapmalılar? İşte sorunu çözmek için yapmanız gerekenler...

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız ve işletim sisteminiz de iOS 16 veya daha üzeri bir sürüm ise şu sıralar Instagram'a giremiyor olabilirsiniz. Ancak telefonunuzu sıfırlama veya kendi kendinize sinirlenmeden önce bu haberimizi okumanızı şiddetle tavsiye ederiz. Zira Instagram'a girişte sorun yaşayan tek kullanıcı siz değilsiniz.

Instagram'ın "v255.0" kodlu sürümünü yükleyen veya bu sürüme güncelleme yapan iOS 16'lı iPhone kullanıcıları, garip bir şekilde uygulamaya giremez oldular. Twitter'da yapılan paylaşımlara göre uygulama birkaç saniyeliğine açılıyor gibi görünüyor ve ardından da çöküyor. Telefonu yeniden başlatmak veya arka planda Instagram'ı kapatmak gibi çözüm yolları da hiçbir işe yaramıyor. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor ve nasıl çözülecek?

Kimin şuçlu olduğu bilinmiyor. Ancak Instagram'a yeni bir güncelleme bekleniyor

Meta ya da Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyadaki paylaşımlar, iOS 15 kullanan iPhone sahiplerinin Instagram'ı olağan bir şekilde kullanmaya devam ettikleri görünüyor. Yani sorun yalnızca iOS 16 yüklü iPhone sahiplerini ilgilendiriyor. Sorunun ne olduğu tam olarak bilinmiyor olsa da Meta'nın iOS 16'daki Instagram için yeni bir çalışma yapması ve güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Instagram'ı çalışmaz hale getiren garip bir iOS 16 hatası. Telefonu yeniden başlattım hiçbir işe yaramadı. Aynı sorunu yaşayan başkaları var mı?"

Paylaşımları görüntüleyemiyorsanız; burada, burada, burada ve burada bulunan bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Peki Instagram'a girmek için ne yapılması gerekiyor?

Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve haliyle Meta'nın yeni bir güncelleme yayınlamasını beklemek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda uygulayabileceğiniz ancak yüzde 100 çözüm olmayan bir yöntem var. Öyle ki eğer Instagram'ı iPhone'dan kaldırır ve daha sonra yükleyip bir kez giriş yapabilirseniz, uygulamayı her ne olursa olsun arka planda kapatmayın. Bu 'kısmi' çözüm yöntemi, bazı iPhone'larda Instagram'a erişmeyi mümkün kılıyor. Alternatif olarak Instagram'ı Safari ya da Chrome üzerinden de açabilirsiniz. Ancak kesin çözüm için Meta'nın bir sonraki Instagram güncellemesini beklemekten başka bir çareniz yok...