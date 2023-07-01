Meta’nın Twitter’a rakip olacak Threads uygulamasının Google Play Store görüntüleri Twitter’da sızdırıldı.

Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta’nın çok uzun yıllardır geliştirdiği, bir ara iptal ettiği ve bir türlü karşımıza tam bir ürün şeklinde sunamadığı ve Twitter’a rakip etmeyi planladığı ‘Threads’ uygulaması hakkında sonunda somut bir şeyler gördük.

Twitter’da sızıntılarıyla ünlü Alessandro Paluzzi, Meta’nın Threads uygulamasının Play Store görsellerini paylaştı. Sonunda ortaya çıkan görüntülerde Threads’in neye benzediğini görebiliyoruz.

“Threads, toplulukların bir araya gelip bugün önem verdiğiniz ve yarın trend olacak konuları konuştuğu yerdir”

Uygulamanın sızdırılan Google Play Store görsellerinde açıklaması da yer alıyor. Yer alan açıklamada tam olarak şunlar söyleniyor:

“Threads, topluukların bir araya gelip bugün önem verdiğiniz ve yarın trend olacak konuları konuştuğu yerdir. İlgilendiğiniz şey ne ise, onu üreten insanları ve seven diğer insanları takip edip bağlantı kurabilirsiniz ya da kendiniz bir üretici olup, fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşabilirsiniz.”

Uygulamanın yenilenen simgesi ise şöyle gözükecek:

Uygulamanın Play Store’daki ekran görüntüleri ise böyle görünüyor:

Görünüşe göre Facebook ve Instagram’ın harmanlanmış hali olacak Threads. Instagram’ın ana odağı hala fotoğraflar ve videolar olacağı için bu uygulamanın Facebook’un yerini alması planlanıyor olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.