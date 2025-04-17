Instagram’ın Quicksnaps adlı yeni özelliğiyle kullanıcıların anlık fotoğrafları belirli kişilerle paylaşabileceği ortaya çıktı.

Instagram, iOS uygulamasında “Quicksnaps” adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başlamış gibi görünüyor. Henüz duyurulmayan bu özellik, sosyal medyada paylaşılan bazı ekran görüntüleriyle ortaya çıktı.

Paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa Quicksnaps özelliği sayesinde kullanıcılar hızlıca bir fotoğraf çekip bunu seçtikleri arkadaşlarına anında gönderebilecek. Gönderilen bu kareler, Notlar bölümünün hemen yanında yer alacak ve sonrasında arşivden görüntülenebiliyor, indirilebiliyor ya da istenirse silinebiliyor olacak.

Quicksnaps özelliği kişiye özel olacak

Bir diğer dikkat çeken detay ise Quicksnaps gönderimi sırasında kullanıcıların, içerikleri gönderecekleri arkadaşları manuel olarak seçebilmesi. Bu da aslında Quicksnaps’in, herkese açık değil de sadece seçilen arkadaşlarla paylaşım yapmaya odaklandığını gösteriyor.

Şu an test sürecinde olan Quicksnaps özelliğiyle ilgili Instagram herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda da net bir bilgi paylaşılmadı.