Instagram, Reels videoların indirilmesini sağlayan yeni özelliğini ABD'de kullanıma sundu. Artık Reels indirmek için Instagram'dan başka bir uygulamaya ihtiyacınız olmayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Platformun patronu Adam Mosseri, şu an için ABD'de kullanılabilen yeni bir özelliği duyurdu. Bu yeni özellik, Reels videoların akıllı telefonlara kolayca indirilmesini sağlayacak.

Aslına bakacak olursak Instagram'daki Reels videoları indirmek için tonla yöntem var. Ancak yeni özellik, tüm bunlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Artık sadece Instagram'ı kullanarak Reels videoları telefonlarınıza indirebileceksiniz.

Bazı kısıtlamalar olacak

Yapılan açıklamaya göre Instagram'ın Reels indirme özelliği, sadece herkese açık olarak ayarlanmış hesaplar için kullanılabilir olacak. Yani kullandığınız hesap kilitliyse Reels videolar indirilemeyecek. Ayrıca herkese açık hesaplarda da isteğe bağlı olarak bu özelliğin kontrolünü sağlayabilecekler. Instagram'daki Reels videoları indirmek için yapılması gereken tek şey ise "Paylaş" butonuna dokunmak olacak. Karşınıza çıkacak sayfadaki İndir seçeneğine dokunduğunuz zaman videonun telefonunuza kaydedildiğini göreceksiniz.

Bu arada; indirdiğiniz Reels videoların üzerinde Instagram logosu ve Reels videosunu paylaşan kişinin kullanıcı adı bulunacak. TikTok kullanıcıları bu duruma zaten aşinalar. Son olarak, Reels indirme özelliğinin ne zaman küresel çapta kullanıma sunulacağına ilişkin bir açıklama yapılmadığını belirtelim.