Geçtiğimiz gün kullanıma sunulan Edits isimli video düzenleme aracına yakında Asteria adlı bir abonelik hizmeti geleceği ortaya çıktı.

Instagram geçtiğimiz gün yeni video düzenleme aracı Edits'i tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmuştu. Bugün ise Edits için ücretli bir abonelik sisteminin planlandığı ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında tanıtılan Edits, özellikle içerik üreticilerin doğrudan Instagram ve diğer Meta'ya ait sosyal medyalar ile entegre bir şekilde çalışacak ve kullanıcıların tamamen ücretsiz bir şekilde videoları düzenlemesine olanak tanıyacaktı.

Abonelik kullanıcılara neler sağlayacak?

Dün Android ve iOS için piyasaya sürülen uygulama dünden bu yana kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak yakın zamanda uygulamaya ücretli özelliklerle desteklenecek bir abonelik sisteminin gelebileceği konuşuluyor.

Sızıntılarıyla ünlü Alessandro Paluzzi'nin şahsi X hesabı üzerinden paylaştığı ekran görüntüsünde Edits için Asteria adlı bir abonelik hizmetinin geleceği görülebiliyor ancak henüz bu gelişme Meta tarafından doğrulanmış değil.

İlk detaylara göre Asteria isimli abonelik hizmeti, kullanıcıların Edits'te kullanabileceği bir dizi yapay zekâ özelliği ile desteklenecek.

Edits ile ilgili diğer detaylar için: