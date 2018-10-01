Instagram, iPhone Xs Max ve iPhone XR İçin Optimize Edildi

Instagram, büyük ekranlı iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri için ekran çözünürlüğü optimizasyonunu hedefleyen bir güncelleme yayınladı.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın iOS versiyonu, iPhone Xs Max ve iPhone XR'ın ekran çözünürlüklerini desteklemesi amacıyla güncellendi. Versiyon 65, daha büyük ekranlar ve yeni çözünürlükler için optimize edildi. Bu sayede büyük ekranda daha fazla içerik görüntülenebilir hale geldi. Versiyon 65 öncesinde Instagram, uygulamanın iPhone X versiyonunun ölçeklendirilmiş halini sunmaktaydı. Diğer uygulamaların optimizasyonu ise henüz tamamlanmış değil.

Bu durum iPhone X ile aynı 5.8 inçlik ekrana ve çözünürlüğe sahip olan iPhone Xs'i etkilemiyor ancak iPhone Xs Max'te ve XR'da sırasıyla 6.5 ve 6.1 inçlik daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük ekranlar mevcut. Optimize edilmemiş olan uygulamalar göze çok rahatsız edici gelmese de yeni ekranlarda olması gerektiği kadar keskin görüntüler vermemekte.

Eğer erişilebilirlik açısından sağladığı faydalar nedeniyle ölçeklenmiş versiyonu tercih edecek olursanız, iPhone Xs Max'te ve XR'da 'Görüntü Yakınlaştırma'yı aktif edebilirsiniz. Instagram'ın çözünürlük desteği sunan 65 numaralı versiyonu şu anda iPhone Xs Max ve iPhone XR için App Store'da indirmeye açılmış durumda.