Geçtiğimiz günlerde ilginç bir telif hakkı davası, oldukça karmaşık olan Instagram'daki telif hakları konusunu tekrar gündeme getirdi. Newseek adlı derginin bir fotoğraf sanatçısından izin almadan Instagram'daki gönderisini kullanması mahkemeye taşındı. Fotoğraf sanatçısı, dergiyi dava ederken dergi yönetimi, görselin Instagram'dan alınmasıyla alt lisans sağlandığını ve bunun ihlal olmadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde Newsweek, paylaştığı bir haberde Elliot McGucken isimli bir fotoğrafçının Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda çektiği, yoğun yağmur sonucu oluşan nadir bir göl fotoğrafını kullandı. Bu fotoğrafın kullanımı, fotoğraf sanatçısı Elliot McGucken'ın dergiye telif hakkı davası açmasıyla sonuçlandı.

Newsweek'in Elliot McGucken'a yaptığı telif hakkı izni başvurusu fotoğrafçı tarafından reddedilince dergi, bu fotoğrafı Elliot McGucken'ın Instagram paylaşımından kendi sitelerine yerleştirerek yayınladı. Elliot McGucken ise bu olay sonrasında bu paylaşıma izin vermediği gerekçesiyle Newsweek'e telif hakkı ihlali davası açtı fakat Newsweek bu davaya karşılık olarak, telif hakkını direkt olarak Instagram'dan alabildiklerini belirtti.

Elliot McGucken tarafından çekilen davalık fotoğraf:

Instagram'ın hizmet şartlarına göre uygulamaya fotoğraf yükleyen herkes Instagram'a, diğer kullanıcıların da şartlardan yararlanmasını sağlayan 'alt lisans' içeren belirli bir telif hakkı tanımış oluyor. Newsweek'e göre hizmet şartlarında bulunan bu telif hakkı, Newsweek'in yaptığı gibi bir başkasının gönderisini kendi internet sitesine ekleme teknolojisini kullanan hesaplar için de geçerli oluyor.

Newsweek'in bu hizmet şartlarına dayanarak dava konusunda bu kadar rahat olması da geçmişte yaşanan benzer bir telif hakkı davasına uzanıyor. Geçtiğimiz nisan ayında Mashable isimli dijital medya şirketi, buna çok benzer bir davayı mahkemede kazanmıştı. Fotoğraf sanatçısı Stephanie Sinclair tarafından Mashable'a açılan bu davada hakim, Instagram'ın kullanıcının kabul etmiş olduğu hizmet şartları doğrultusunda diğer kullanıcılara sağladığı alt lisans sayesinde Mashable'ın, Stephanie Sinclair'e ait fotoğrafı kendi sitesine eklemesinin bir telif hakkı ihlali olmadığına karar vermişti.

Geçtiğimiz pazartesi sürpriz bir şekilde Newsweek davasına bakan hakim Katherine Failla, Instagram'ın söz konusu olan alt lisansının, bir başkasının gönderisinin kişinin izni olmadan başka bir internet sitesine eklenebileceği konusunda geçerli bir telif hakkı sağladığına dair yeterli bilgi olmadığını öne sürerek davayı ikinci duruşmaya taşımaya karar verdi.

Instagram'dan da açıklama geldi:

Bu bahsi geçen alt lisans konusunda da Instagram'dan bir açıklama geldi. Yaptığı açıklamada Instagram, başka platforma veya siteye yerleştirilen fotoğraflar ve gönderiler için Instagram'ın bir alt lisans sağlamadığını belirtti. Bu doğrultuda kullanıcılar API kullansa bile yine de gönderinin asıl sahibinden izin almak zorunda. Instagram tarafından gelen bu açıklamalarla iyice karmaşıklaşan bu durumun, çözülmesi epey bir zaman alacağa benziyor.