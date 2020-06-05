Geçtiğimiz günlerde ABD’li ünlü YouTuber Jake Paul ve ekibinin Arizona’daki yağma olaylarında yer aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Paul, olayı görüntülemek için orada olduklarını açıklamasına rağmen ABD polisi Paul hakkında soruşturma başlattı.

YouTuber Jake Paul ve ekibi, geçtiğimiz günlerde ABD’de devam eden eylemler sırasında gerçekleşen yağma olaylarından birinde görüntülenmişti. Arizona’daki bir alışveriş merkezinin yağmalanması sırasında görüntülenen YouTuber’ın görüntüleri, sosyal medya ağlarında hızlı bir şekilde yayılmıştı.

Birçok insan tarafından eleştirilen Jake Paul, kendisinin ve ekibinin yağma olaylarına katılmadığını, sadece olayı görüntülediklerini açıklamıştı. Paul, “Kesin olarak ne ben ne de grubumuzdaki herhangi biri yağma ya da vandalizme karışmamıştır. Ülkemizin gördüğü en korkunç adaletsizliklerden birini barışçıl bir şekilde protesto etmek için üzerimize düşeni yaparak bir gün geçirdik” demişti.

Jake Paul, iki ayrı suçlamayla karşı karşıya

Jake Paul’un açıklamalarına rağmen ABD polisi ünlü YouTuber hakkında soruşturma başlattı. YouTube’de 20 milyon abonesi olan Jake Paul hakkına yasadışı eylem ve vandalizm suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Yağma olaylarından yayınlanan görüntülerde Jake Paul’un yağmalama özellikle ilgi gösterdiğine dair bir görüntü yok. Sadece Twitter’da paylaşılan bir videoda Paul’un çalınan bir içki şişesini başkasından aldığı görülüyor.

Jake Paul’a açılan soruşturmayla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri Paul’un, alışveriş merkezindeki eylem yasadışı ilan edildikten sonra ve polis tarafından bölgeyi terk etmeleri istendiği halde bölgeyi terk etmediği için suçlandığını açıkladı.

Ünlü YouTuber, hakkında başlatılan soruşturma sonrasında bir tweet atarak "George Floyd ve Black Lives Matter’a yeniden odaklanalım” dedi. Paul’un bu tweeti kısa bir sürede binlerce insan tarafından beğenildi.

Jake Paul'un yağma olaylarındaki görüntüsü