Sosyal medya fenomeni Murat Sakoğlu’nun Instagram hesabı üzerinden Kocaeli’de bir villa ve bir arabaya ek olarak 3000 hediyenin verileceği bir çekiliş düzenlenmişti. Milli Piyango İdaresi izinli çekiliş için paylaşılan ana gönderi ise Instagram tarafından “telif hakları” gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Sakaoğlu ve avukatı, çekiliş gönderisinin haksız bildirimler sonucu kaldırıldığını ve hukuki yollara başvurduklarını açıkladılar.

Geçtiğimiz hafta kişisel Instagram hesabı üzerinden son derece iddialı ödüllere sahip bir çekiliş başlatan Murat Sakaoğlu’nun gönderisi Instagram tarafından silindi. Üstelik hem Sakaoğlu’nun hem de çekilişin ortaklarından @kolsuzlar hesabının gönderi paylaşımına engel getirildi. Instagram’ın telif hakları ihlali nedeniyle yaptığı bu müdahalenin nedeni ise Sakaoğlu’na göre çekilişten sonra yapılan yoğun saldırılar.

Kocaeli’de bir villa ve bir Citroen C3 otomobilin dahil olduğu 3000 hediyeli çekiliş için Milli Piyango İdaresi’nden de izin alan fenomen, Türkiye’nin en popüler sayfaları ve fenomenleriyle partnerlik anlaşması yaparak çekiliş duyurusunu gerçekleştirmişti. Ödüllerin büyük olması ve resmi izin bulunması nedeniyle kısa sürede yüzbinlerce insanın katıldığı çekiliş sorunsuz şekilde başlamıştı.

Sakaoğlu’nun Avukatından açıklama geldi:

Açıklamada özetle çekilişin ardından yoğun bir saldırı düzenlendiği, saldırının henüz açıklanmayan kaynaklarına ilişkin manevi tazminat davası açılacağı belirtiliyor. Söz konusu çekiliş gönderisi de haksız bir “telif hakkı” ihlali nedeni ile kaldırıldığı için Instagram tarafından geri yüklenebilir. Çekilişin ortak hesaplarından birisi olan @kolsuzlar tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş gönderisi, katılımcılara ait olan tüm beğeni ve yorumlarla geri yüklenecek.

Çekilişin duyurulduğu bir önceki paylaşım ise kaldırılmadı:

Çekilişin akıbetini Instagram’ın alacağı aksiyonlar belirleyecek gibi görünüyor. Ancak platform zaten resmi izne tabi olan ve saldırı nedeniyle aldığı bir aksiyonu geri çekme eğilimi gösterebilir. Bunun için yapılacak bildirimlere göre platformun inceleme yapması gerekecek.