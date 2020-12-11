Intel'in 14 Yıllık İşlemcisi Overclock'la 8,3 GHz'e Ulaştı

Intel'in 2006 yılında piyasaya sürdüğü Celeron D 347 işlemcisi, overclock yöntemiyle 8,36 GHz frekansa ulaştırıldı. Ancak bu hız, işlemci çapında yeni bir dünya rekoru değildi.

Bilgisayarlarımızdaki işlemcilerin ulaşabilecekleri en yüksek frekansı artırmak ve dolayısıyla performanslarını yükseltmek için zaman zaman overclock (hız aşırtma) yöntemine başvurabiliriz. Hız aşırtma uzun yıllardır kullanılıyor olsa da güncel sistemlerde eski işlemcilerin bu yönteme tabi tutulmadığını biliyoruz.

Fakat dünya çapında hız aşırtma konusunda ilk 500 kişinin arasına katılmayı başaran kullanıcı ivanqu0208, fazlasıyla eski bir işlemciyi hız aşırtmaya tabii tuttu. Kullanıcı, Intel'in 2006 yılında piyasaya sürdüğü Celeron D 347 işlemcisine uyguladığı yöntemle işlemcinin frekansını 8,36 GHz'e (8.362 MHz) çıkarmayı başardı.

Dünya rekoru kırılamadı:

Intel Celeron D 347, orijinal haliyle ancak 3,06 GHz hıza ulaşabiliyordu. Tek iş parçacığına sahip işlemci, likit nitrojen (LN2) soğutma sistemi yardımıyla %173 performans artışı yaşadı. ivanqu0208, sonuçlarını açıkladığı bu hız aşırtmayla herkesi şaşırtmayı başarsa da maalesef işlemci çapında bir rekor kırmayı başaramadı.

Intel Celeron D 347 işlemcisi, daha önce TeamChina üyesi wytiwx tarafından 8,516.17 MHz frekansa kadar çıkarılmıştı. wytiwx, bu rekoru bundan tam 7 sene önce kırmıştı. Intel Celeron D 347 üzerinde yapılan yeni denemenin sahibi ivanqu0208, yalnızca birkaç puanlık farkla dünya rekorunu kıramadı.

Kullanıcı, bu girişiminden önce işlemciyi aynı soğutma sistemi üzerinde bir kez daha teste sokmuştu. Ancak bu testte yalnızca 8.143,6 MHz frekansa ulaşabilmişti. Modern işlemcilere de hız aşırtma yöntemini uygulayan ivanqu0208, Intel i9 10900K işlemcisiyle 7.298,2 MHz'e, AMD Ryzen 5950X işlemcisiyle de 6.048,59 MHz'e ulaşmayı başarmıştı.

Bugüne kadar 22 hız aşırtma testinin sonuçlarını paylaşan ivanqu0208, Intel Core i7 3770T ve AMD Ryzen 5800X ile yaptığı testlerde dünya rekorunu kırdı ve hâlâ rekorun sahibi konumunda. Kullanıcı, Intel Celeron D 347 testiyleyse 2. sıraya yerleşti.