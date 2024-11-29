Intel'in Çok Yakında Duyuracağı Yeni Ekran Kartları Ortaya Çıktı: İşte Sızdırılan Fiyatları!

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Intel'in iki yeni ekran kartını duyurmak üzere olduğu ortaya çıktı. "Intel Arc B580" ve "Intel Arc B570" olarak isimli ekran kartlarının bazı özellikleri ve fiyatları da kabaca gün yüzüne çıkmış durumda.

Bundan birkaç yıl önce harici ekran kartı sektörüne giriş yapan Intel'in, çok yakında iki yeni model ile karşımıza çıkacağı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre Intel'in yeni ekran kartları, "Battlemage" olarak isimlendirilecek ve nispeten uygun fiyatları ile oyunseverleri mest edecek.

İddialara göre Intel, yeni ekran kartlarını "Arc B580" ve "Arc B570" olarak isimlendirecek. Tahmin edebileceğiniz üzere Arc B580, serinin üst düzey modeli olacak. Bu ekran kartında 20 Xe2 çekirdeği bulunacağı, Arc B570'te ise 18 Xe2 çekirdeği bulunacağı söyleniyor.

Intel'in yeni ekran kartları için sızdırılan bilgiler şöyle

Intel ekran kartı

Özellik B580 B570
GPU Battlemage BGM-21 Battlemage BGM-21
Çekirdek 20 Xe2 18 Xe2
GPU çalışma saati 2.8 GHz Belirsiz
Bellek 12 GB DDR6 Belirsiz
Bellek veriyolu 192-bit Belirsiz
Bellek hızı 19 Gbps Belirsiz
Maksimum bellek bant genişliği 456 GB/s Belirsiz
PCIe arayüzü PCIe 5.0x8 PCIe 5.0x8

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Ortaya çıkan bilgilere göre Intel, yeni ekran kartlarını 3 Aralık 2024 tarihinde duyuracak. Serinin üst düzey modeli olacak Intel Arc B580'in 250 dolar civarlarında satılacağı iddia edilirken Arc B570 ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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Kaynak : https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-arc-battlemage-to-launch-december-12th
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