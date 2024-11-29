Bundan birkaç yıl önce harici ekran kartı sektörüne giriş yapan Intel'in, çok yakında iki yeni model ile karşımıza çıkacağı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre Intel'in yeni ekran kartları, "Battlemage" olarak isimlendirilecek ve nispeten uygun fiyatları ile oyunseverleri mest edecek.
İddialara göre Intel, yeni ekran kartlarını "Arc B580" ve "Arc B570" olarak isimlendirecek. Tahmin edebileceğiniz üzere Arc B580, serinin üst düzey modeli olacak. Bu ekran kartında 20 Xe2 çekirdeği bulunacağı, Arc B570'te ise 18 Xe2 çekirdeği bulunacağı söyleniyor.
Intel'in yeni ekran kartları için sızdırılan bilgiler şöyle
|Özellik
|B580
|B570
|GPU
|Battlemage BGM-21
|Battlemage BGM-21
|Çekirdek
|20 Xe2
|18 Xe2
|GPU çalışma saati
|2.8 GHz
|Belirsiz
|Bellek
|12 GB DDR6
|Belirsiz
|Bellek veriyolu
|192-bit
|Belirsiz
|Bellek hızı
|19 Gbps
|Belirsiz
|Maksimum bellek bant genişliği
|456 GB/s
|Belirsiz
|PCIe arayüzü
|PCIe 5.0x8
|PCIe 5.0x8
Ortaya çıkan bilgilere göre Intel, yeni ekran kartlarını 3 Aralık 2024 tarihinde duyuracak. Serinin üst düzey modeli olacak Intel Arc B580'in 250 dolar civarlarında satılacağı iddia edilirken Arc B570 ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmadı.