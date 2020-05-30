Intel, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Comet Lake-S serisi masaüstü işlemcilerin ısınmasını engellemek adına tasarımda bir değişikliğe gitti. Böylece işlemcilerin daha sorunsuz çalışması amaçlanıyor.

Amerikalı üretici Intel, yeni nesil işlemcilerinde oldukça yüksek işlemci hızına sahip olmakla övünüyordu. Yakın zamanda karşımıza çıkan Comet Lake serisi işlemcilerden amiral gemisi i9-10900K SKU, 5.3 GHz gibi dikkat çekici bir hıza sahipti.

İşlemciler hakkında ortaya çıkan benchmark sonuçları ve Intel’in açıkladığı özellikler, kullanıcıların aklında bazı sorular ortaya çıkmasına neden oldu. Bu soruların başında da işlemcilerin ısınma sorunları geliyordu.

Yüksek enerji tüketimi dikkat çekiyor

Core i9’un PL2 seviyesinde enerji tüketimi 250W seviyesini buluyor. Özellikle rekabetçi oyuncular ya da overclock yapmayı sevenler için bu noktada ciddi bir enerji tüketimi ve ısınma sorunu ortaya çıkabileceği göze çarpıyor.

Intel, Comet Lake işlemcilerde bazı küçük tasarım değişiklikleri yapıyor. Bu değişiklikler özellikle de mühendislik alanında olmalarıyla göze çarpıyor. Intel bu seride işlemcilere daha çok çekirdek sığdırmış olsa da ısınma anlamında ciddi bir sorun söz konusu oluyor.

Intel hali hazırda pTIM’den Solder TIM teknolojisine geçmişti. Bu teknoloji sayesinde ısı, çekirdekler arasında yayılıyor ve çalışırkenki sıcaklığın düşük kalmasına yardımcı oluyor. Daha düşük sıcaklık da cihazın Turbo performansını daha uzun süre sergileyebilmesini sağlıyor.

Daha ince çekirdek kaplaması

Intel bu işlemcilere 10 çekirdek sığdırırken STIM’i ise inceltiyor. Maliyeti azaltmak isteyen firma, her çekirdek üzerinde soğutucu kaplama seviyesini aynı tutuyor. Böylece var olan soğutucular ile bu işlemciler uyumlu oluyor.

Intel şimdi işlemcilerinde bulunan bakır miktarını arttırırken transistörler ile TIM arasındaki yalıtkan malzeme miktarını da arttırıyor. Intel bu yeni teknolojisini kullanacağını açıkladı ancak serinin bir sonraki ürünleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Yeni mimari değişiklikler sayesinde Comet Lake işlemcilerden CPU soğutuculara ısı aktarımı daha hızlı olacak ve işlemcilerin sıcaklığı daha hızlı şekilde düşürülebilecek. Yine de bu işlemcilerin amiral gemisi seviyesindeki Comet Lake işlemciler için yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.