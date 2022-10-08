Intel’in 12. nesil işlemcileri olan Alder Lake serisinin kaynak kodları sızdırıldı. Bu durum, işlemci devi ve kullanıcılar için ciddi sorunlara neden olabilir.

12. nesil Intel işlemciler olan Alder Lake’e ait çeşitli kaynak kodları internette ortaya çıktı. 2.9 GB boyutundaki bu dosyanın içerisinde BIOS verileri gibi hassas bilgilerin yer aldığı iddia ediliyor. GitHub’da da paylaşılan dosyanın içeriğinde ne olduğu ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Görünüşe göre BIOS veya Alder Lake-S işlemcilerin çipsetlerine ait bilgiler, dosyanın büyük kısmını oluşturuyor. Bu sızıntının gerçek ise Intel mühendislerinin büyük ihtimalle kendilerine saklamak isteyecekleri pek çok sır da ortaya çıkmış oldu. Şimdilik dosyanın içerisinde bir veri sızıdırıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak Trusted Platform Module gibi bir yapının kaynak kodları ortaya çıktıysa çok daha ciddi bir sorun meydana gelebilir.

İlk değil, son da olmayacak gibi

Aslında NVIDIA, AMD ve Gigabyte gibi firmaların yakın zamanda hackerların hedefi olduğunu görmüştük. NVIDIA da 2022’nin başlarında benzer bir sızıntı haberiyle gündeme gelmişti. Bu sızıntıda markanın gelecekte kullanacağı kaynak kodları, dökümanlar ve model isimleri ortaya çıkmıştı. Son olayda ise sızıntının kaynağının ise Intel mi yoksa başka bir OEM üreticisi mi olduğu bilinmiyor.

Kaynak kodların sızdırılması, kullanıcılar için bir tehdit oluşturuyor mu?

Kaynak kodların doğrudan Intel'in veri tabanı yerine 3. parti bir kaynaktan 'kısmen' sızdırılmış olması ihtimali, tehlikenin boyutunun zannedilenden küçük olma ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ancak eğer gerçekten de Alder Lake işlemcilerin kaynak kodları Intel'den sızdırıldıysa, bu durumda işlemcilerde bulunan güvenlik açıkları, doğrudan hackerların eline geçebilir. Dolayısı ile Alder Lake kullanıcıları, yeni fidye yazılımı saldırısı ya da benzeri saldırıların hedefi olabilirler.

Şimdilik Intel’den gelen bir açıklama bulunmuyor. Bir açıklama geldiğinde bu içerikler de güncellenecektir.