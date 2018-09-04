  • Intel Core i7-9700K'nın Hayran Bırakan Geekbench Sonuçları

Intel Core i7-9700K'nın Kendine Hayran Bırakan Geekbench Sonuçları

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Z370 anakart üzerinde çalışan Intel'in 9. nesildeki en güçlü işlemcisi olan Intel Core i7-9700K, Geekbench'te listelendi. İşlemci, aldığı puanlar ile gücünü kanıtladı diyebiliriz.

Intel’in en güçlü ikinci 9. nesil Core LGA1151 işlemcisi olacak Core i7-9700K, Geekbench’te listelendi ve işlemcinin özellikleri ortaya çıkmış oldu. Buna göre 8. çekirdekli bir işlemci olan Core i7-9700K, 12 MB paylaşımlı L3  önbelleğe sahip olacak. 3.60 GHz baz frekansa sahip olacak işlemcinin hız aşırtmalı frekansı ise 4.90 GHz olacak.
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BIOS güncellemesi gerçekleştirilmesi durumunda yeni Intel Core i7-9700K’nın tüm Intel 300 serisi anakartlarla uyumlu olacağı biliniyor. Ancak Intel, 8 çekirdekli işlemcilerine hız aşırtma uygulamak için Z390 işlemci kartını tercih ediyor. Geekbench’te görülen Core i7-9700K ise Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0 anakart üzerinde çalışıyor.

Intel Core i7-9700K’nın Geekbench’te 6.297 puan aldığını görüyoruz. 3.70GHz baz, 4.70GHz hız aşırtmalı frekansa sahip olan Core i7-8700K’nın 6,000 ±100 puan aldığını düşünürsek Intel’in performansı ne denli geliştirdiğini anlayabiliriz. Ayrıca Core i7-9700K, çoklu çekirdek performansında da 30.152 puan almayı başarıyor.

Kaynak : https://www.techpowerup.com/247308/intel-core-i7-9700k-put-through-geekbench-on-a-z370-motherboard#g247308
Etiketler: Intel Core i7-9700K
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