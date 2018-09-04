Intel Core i7-9700K'nın Hayran Bırakan Geekbench Sonuçları

Z370 anakart üzerinde çalışan Intel'in 9. nesildeki en güçlü işlemcisi olan Intel Core i7-9700K, Geekbench'te listelendi. İşlemci, aldığı puanlar ile gücünü kanıtladı diyebiliriz.

Intel’in en güçlü ikinci 9. nesil Core LGA1151 işlemcisi olacak Core i7-9700K, Geekbench’te listelendi ve işlemcinin özellikleri ortaya çıkmış oldu. Buna göre 8. çekirdekli bir işlemci olan Core i7-9700K, 12 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip olacak. 3.60 GHz baz frekansa sahip olacak işlemcinin hız aşırtmalı frekansı ise 4.90 GHz olacak.

BIOS güncellemesi gerçekleştirilmesi durumunda yeni Intel Core i7-9700K’nın tüm Intel 300 serisi anakartlarla uyumlu olacağı biliniyor. Ancak Intel, 8 çekirdekli işlemcilerine hız aşırtma uygulamak için Z390 işlemci kartını tercih ediyor. Geekbench’te görülen Core i7-9700K ise Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0 anakart üzerinde çalışıyor.

Intel Core i7-9700K’nın Geekbench’te 6.297 puan aldığını görüyoruz. 3.70GHz baz, 4.70GHz hız aşırtmalı frekansa sahip olan Core i7-8700K’nın 6,000 ±100 puan aldığını düşünürsek Intel’in performansı ne denli geliştirdiğini anlayabiliriz. Ayrıca Core i7-9700K, çoklu çekirdek performansında da 30.152 puan almayı başarıyor.