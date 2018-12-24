Intel'in 9. jenerasyon işlemcilerinin "F" serisine hazırlandığı dedikodularından sonra, işlemcilerin fiyatına ve özelliklerine dair bilgiler de elimize ulaştı.

İçinde bulunduğumuz ayın başlarında, Gigabyte'ın basına kapalı toplantılarından birinde yeni nesil Intel işlemcilerin "F" ve "KF" serisini göreceğimize dair bilgiler basına sızmıştı. Son gelen haberlere göre işlemcilerin fiyatları ve donanım özelliklerini de öğrenmiş bulunuyoruz.

"F" ve "KF" Kısaltmaları Neden?

Kullanıcılara birçok farklı varyantta sunulacak olan işlemcilerin bir "KF" olarak adlandırılan modellerinde tümleşik grafik işlemci bulunmayacak. Performans odaklı çalışacak olan bu işlemcileri kullanmak için muhakkak bir ekran kartına ihtiyaç duyacaksınız. Bununla birlikte, "K" serisi işlemcilerin tamamında UHD Graphics 630 GPU bulunacak. Bu sayede işlemciler giriş seviyesinde de olsa GPU barındırmış olacak. Elbette bu da ciddi bir performans kaybı demek; özellikle Dual RAM kullanılmıyorsa, GPU'dan alınan verim daha da düşüyor.

Gelelim ürünlerin modellerine ve liste fiyatlarına... Tüm işlemciler Norveç'te online satış mağazası olan Teneodata ve Upheads'in internet sitesinde listelendi. Normalde bu bilgilerin gerçek olmama olasılığı da mevcut ancak işlemci saat hızlarının dahi listelenmiş olması, gelen listenin asparagas olma ihtimali azaltmış durumda.

Intel Core K ve KF Serisi İşlemciler

i9 9900K

UHD Graphics 630

3.60 GHz / 5.00 GHz

488$ / Fiyat Açıklanmadı

i9 9900KF

3.60 GHz / 5.00 GHz

684$ / 511$

i7 9700K

UHD Graphics 630

3.60 GHz / 4.90 GHz

374$ / Fiyat Açıklanmadı

i7 9700KF

3.60 GHz / 4.90 GHz

528$ / Fiyat Açıklanmadı

i5 9600K

UHD Graphics 630

3.70 GHz / 4.60 GHz

262$ / Fiyat Açıklanmadı

i5 9600KF

3.70 GHz / 4.60 GHz

355$ / 188$

i5 9400

UHD Graphics 630

2.90 GHz / 4.10 GHz

Fiyat Açıklanmadı

i5 9400F