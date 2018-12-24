İçinde bulunduğumuz ayın başlarında, Gigabyte'ın basına kapalı toplantılarından birinde yeni nesil Intel işlemcilerin "F" ve "KF" serisini göreceğimize dair bilgiler basına sızmıştı. Son gelen haberlere göre işlemcilerin fiyatları ve donanım özelliklerini de öğrenmiş bulunuyoruz.
"F" ve "KF" Kısaltmaları Neden?
Kullanıcılara birçok farklı varyantta sunulacak olan işlemcilerin bir "KF" olarak adlandırılan modellerinde tümleşik grafik işlemci bulunmayacak. Performans odaklı çalışacak olan bu işlemcileri kullanmak için muhakkak bir ekran kartına ihtiyaç duyacaksınız. Bununla birlikte, "K" serisi işlemcilerin tamamında UHD Graphics 630 GPU bulunacak. Bu sayede işlemciler giriş seviyesinde de olsa GPU barındırmış olacak. Elbette bu da ciddi bir performans kaybı demek; özellikle Dual RAM kullanılmıyorsa, GPU'dan alınan verim daha da düşüyor.
Gelelim ürünlerin modellerine ve liste fiyatlarına... Tüm işlemciler Norveç'te online satış mağazası olan Teneodata ve Upheads'in internet sitesinde listelendi. Normalde bu bilgilerin gerçek olmama olasılığı da mevcut ancak işlemci saat hızlarının dahi listelenmiş olması, gelen listenin asparagas olma ihtimali azaltmış durumda.
Intel Core K ve KF Serisi İşlemciler
i9 9900K
- UHD Graphics 630
- 3.60 GHz / 5.00 GHz
- 488$ / Fiyat Açıklanmadı
i9 9900KF
- 3.60 GHz / 5.00 GHz
- 684$ / 511$
i7 9700K
- UHD Graphics 630
- 3.60 GHz / 4.90 GHz
- 374$ / Fiyat Açıklanmadı
i7 9700KF
- 3.60 GHz / 4.90 GHz
- 528$ / Fiyat Açıklanmadı
i5 9600K
- UHD Graphics 630
- 3.70 GHz / 4.60 GHz
- 262$ / Fiyat Açıklanmadı
i5 9600KF
- 3.70 GHz / 4.60 GHz
- 355$ / 188$
i5 9400
- UHD Graphics 630
- 2.90 GHz / 4.10 GHz
- Fiyat Açıklanmadı
i5 9400F
- 2.90 GHz / 4.10 GHz
- 255$ / Fiyat Açıklanmadı