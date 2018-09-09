İnternet Üzerinden Alınıp Beklenilenden Farklı Çıkan 10 Ürün

Gönül rahatlığıyla internet alışverişi yapanlardan mısınız? Reddit kullanıcıların paylaştığı 10 fotoğraf, internet alışverişi yaparken daha dikkatli olmanızı sağlayabilir.

Alışveriş yapmanın geleneksel yöntemlerden çıkıp internet ortamında popülerleşmesi fiyat açısından oldukça karlı ve eforsuz olabilir. Nitekim bu iki artının büyük eksileri de olabiliyor. Bu riski göze alabiliyorsanız şu hayal kırıklarına bir göz atın. İşte internetten alınan ve hayal kırıklığına neden olan 10 facia ürün:

Elinizdeki 51 tane "L" ile yaratıcılığın sınırlarını zorlayın!

Bu maske, çocukluğunuzu mahvedebilir.

Soyut bir baskı çalışması...

Sıcacık bir ürün!

Çiçekleri bile çirkinleştirmeyi başaran internet alışverişi...

Çocukluğun mahvoluşu 2.

Tıpkısının aynısı bir çalışma.

Bir ürün satın alırken, ürünün ebat bilgilerini okumak oldukça önemli...

İşte buna sahtekarlık denir!

Bir ürün satın alırken, ürünün ebat bilgilerini okumak GERÇEKTEN önemli...