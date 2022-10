Algoritmik sabit coininin çökmesi nedeniyle kripto para piyasalarında yüz milyarlarca dolarlık zarara neden olan Terra (LUNA) kurucusu Do Kwon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin girişimlerine rağmen yakalanamayan Kwon için Interpol devreye girdi ve kırmızı bülten çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve kripto para piyasalarında büyük bir çöküşe yol açan Terra (LUNA) olayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Koreli savcılardan gelen bilgilere göre Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Terra (LUNA) kurucusu Do Kwon hakkında kırmızı bülten çıkarttı.

Güney Koreli yetkililer, bundan bir süre önce Do Kwon hakkında yakalama kararı çıkartmış ancak bu karar bir sonuç vermemişti. Kripto para piyasalarını deyim yerindeyse kan gölüne çeviren isim, bir türlü yakalanamamıştı. Hatta Kwon'un Singapur'da olduğu söylenmişti ancak Singapurlu yetkililer, bunun doğru olmadığını çünkü Do Kwon'u bulamadıklarını açıklamışlardı. Interpol'ün kırmızı bülteniyle çember daralacak ve Do Kwon, er geç yakalanacak. Do Kwon cephesinden hiçbir açıklama gelmediğini belirtelim.

Neler yaşanmıştı?

2022'nin başından beri genel anlamda düşüş eğilimi gösteren kripto para piyasaları, bundan birkaç ay önce ciddi bir çöküş yaşadı. Bu çöküşün nedeni, Terra (LUNA) ekibinin sabit kripto para birimi UST'ydi. Algoritmik olarak 1 dolara endekslenen kripto para birimi, 1 dolarda kalabilmek için milyarlarca dolarlık LUNA sattı. Bu satış, sadece birkaç ay önce 100 doların üzerinde fiyatlanan LUNA'yı 0,0001 dolara kadar düşürdü. Tüm bunlar, dünyadaki tüm kripto para yatırımcılarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Güney Koreli yetkililer, yaşananlar üzerine harekete geçti ve Do Kwon'un yargı önünde hesap vermesini sağlamaya çalıştı. Ancak Do Kwon, bugüne dek yakalanamadı. Şimdi de Interpol devreye girdi ve kırmızı bülten çıkarttı...

