İntihar Kapsülü, 2022’de İsviçre’de Kullanıma Sunulabilir

Oldukça rahat bir ölüm sunduğu iddia edilen Sarco adlı intihar kapsülü, 2022 yılında İsviçre’de kullanılmaya başlanabilir. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen kapsülün, İsviçre yasalarına uygun olduğu düşünülüyor. Ancak bazı hukukçular aynı fikirde değil.

Dr. Philip Nitschke tarafından tasarlanan ve 2017 yılında tanıtılan ‘Sarco’ adlı intihar kapsülünün, gelecek yıl İsviçre’de kullanılmaya başlanması ön görülüyor.

Tasarımcı şirket tarafından görevlendirilen İsviçreli bir hukukçu, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen kapsülün ‘ötenazi’ ve ‘hekim destekli intiharın’ yasal olduğu İsviçre’nin kanunlarına uygun olduğunu açıklamıştı. Fakat hukukçuların bir kısmı, aynı görüşü paylaşmıyor.

10 dakika içinde bireyin ölümü gerçekleşiyor:

İntihar kapsülünün çalışma prensibi şu şekilde: bireyin içeriden bastığı bir düğme ile kapsül, yoğun bir nitrojen gazıyla dolduruluyor. Oksijen seviyesinin kritik eşiğe düştüğü bu sırada içerideki birey, bilincini kaybediyor. Yaklaşık 10 dakika içindeyse ölümü gerçekleşiyor. Ancak içeride aynı zamanda bir ‘acil durum’ butonu bulunuyor. Birey eğer çıkmak isterse bu butona basıyor.

İşlem sırasında bireylerin ‘panik’ veya ‘boğulma’ hissine kapılmadıklarını söyleyen Dr. Philip Nitschke, son derece rahat bir ölüm gerçekleştiğini paylaşıyor. Buna ek olarak, kapsül her yere özel olarak taşınabiliyor. Nitschke, Sarco adlı intihar kapsülünün gelecek yıl İsviçre’de kullanılmasını umuyor. Fakat bazı hukukçular, kapsülün İsviçre yasalarına uygun olmadığı görüşünde.

Geçtiğimiz yıl 1,300 vatandaşının ‘hekim destekli intihar’ yoluna başvurduğu İsviçre’de yasal olarak kullanılan intihar yöntemi, bireye enjekte edilen bir dizi sıvıyı kapsıyor. Ancak intihar kapsülü, herhangi bir sıvıyla değil, oksijen yetmezliği ile bireylerin hayatını sonlandırıyor. Dr. Philip Nitschke, intihar kapsülünün İsviçre’de yasal hale gelmesi durumunda 3D tasarımını herkese açık ve ücretsiz olarak paylaşacağını açıkladı.

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