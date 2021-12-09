2022 yılına az bir süre kalmışken hepimiz yeni başlangıçlar için umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Bu duygulardan yola çıkan Pantone, 2022 yılına damgasını vuracak ‘yenilik’ ve ‘yaratıcılık’ temalarını yansıtan rengi açıkladı.

2022 yılına girmemiz için artık çok kısa bir süre kaldı. Küresel salgının getirdiği zorlukları aşmakla geçirdiğimiz 2021, birçok gelişmenin de yaşandığı oldukça dolu bir yıl oldu. Fakat birçoğumuz, 2022 yılına daha farklı beklentilerle giriyoruz. Huzur ve dinginlik istediğimiz bu dönemde Pantone, ‘gelecek yılın rengini’ açıkladı. Pantone, geçmiş yıllardan farklı olarak gelecek yılın rengini ‘hazır renklerden’ seçerek değil, sıfırdan oluşturarak belirledi.

Pantone’un 2022 yılı rengi: ‘Very Peri’

Mevcut renklerden birini seçmek yerine yeni bir renk yaratmanın oldukça büyük önem taşıdığını ifade eden Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, dünyaya artık farklı bir bakış açısıyla baktıklarını söylüyor. 2022 yılı için yaratlıan ‘Very Peri’ rengini “en mutlu ve en sıcak” mavi tonlarından biri olarak niteleyen Eiseman, aynı zamanda yenilikler için davetkâr bir renk olduğunu belirtiyor.

Very Peri’nin aynı zamanda ‘geleceği’ simgeleyen bir renk olduğu düşünülüyor. Geride bıraktığımız yıl içerisinde yaşadığımız zorluklara vurgu yapan Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, bu gibi dönemlerde insanlara güç veren şeyin ‘merak’ ve ‘cesur yaratıcılık’ duyguları olduğunu belirtiliyor. Benzer şekilde Eisemen, 2022 yılının Very Peri renginin ‘canlılığı, mutluluğu ve aynı zamanda özgüvenli bir yaratıcı ruhu’ taşıdığını belirtiyor.

Hatırlayacağınız üzere dünyaca ünlü görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock da 2022 yılında en çok karşılaşacağımız renkleri açıklamıştı. Yapay zeka ile elde edilen verilerden seçilen bu üç renk, Pantone’un ‘yenilik’ ve ‘huzur’ temalarıyla da bir hayli benzerlik taşıyor.