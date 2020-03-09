iOS 14 ile iMessage Gruplarına Gelmesi Beklenen 3 Özellik

iPhone’lar arası mesajlaşma servisi iMessage, Apple’ın Android telefonlar karşısındaki en önemli kozlarından bir tanesi. Cupertinolu şirket, iOS 14 güncellemesinde iMessage gruplarındaki mesajlar için ‘Okundu’ bilgisi dahil olmak üzere çeşitli yenilikler sunabilir.

Apple, yayınladığı iOS güncellemelerinde popüler mesajlaşma platformu iMessage’a çeşitli yeni özellikler eklemeye özen gösteriyor. Ne var ki, şirket çok uzun bir zamandır iMessage grupları ile ilgili herhangi bir yenilik sunmuyor. Fakat bu durum, iOS 14 sürümü ile değişebilir.

9to5mac, Apple’ın önümüzdeki sonbaharda yayınlayacağı yeni iOS güncellemesinde iMessage grupları özelinde yapılabilecek potansiyel yenilikleri kaleme aldı. Haberde, okundu bilgisi, ‘yazıyor’ göstergesi ve Apple Cash olmak üzere üç temel özellikten bahsediliyor.

iMessage’ın en temel özelliklerinden biri olan ‘okundu bilgisi’, başkalarının mesajlarınızı ne zaman okuduğunu görmenizi sağlıyor ancak bu durum, ne yazık ki grup mesajlarında geçerli değil. Hemen hemen tüm diğer mesajlaşma platformları tarafından sunulan bu özellik, bilhassa önemli bir etkinlik planlarken grup iletişimini daha kolay hale getiriyor.

Konuştuğumuz kişi bir mesaj yazarken gördüğümüz ‘yazıyor’ baloncuğu da grup mesajlarında kendine yer bulamayan özelliklerden biri. iOS 14 ile iMessage gruplarına gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcıların arasındaki iletişim karmaşasının azalmasını sağlayabilir.

iMessage gruplarında olması beklenen son özellik ise Apple Cash. Henüz Türkiye’de kullanıma sunulmayan dijital ödeme servisi, halihazırda birebir konuşmalarda çok işe yarıyor. Apple Cash için gelecek bir grup desteği, örneğin bir fatura miktarının paylaşılması gibi işlemler için faydalı olabilir.

Anlık mesajlaşma piyasasındaki rekabet son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı. WhatsApp, Messenger, Telegram ve WeChat gibi uygulamalar, iMessage’ın en büyük rakipleri olarak öne çıkıyor. Üstelik bu uygulamaların hepsi, yukarıda saydığımız özellikleri grup yazışmalarında sunuyor.