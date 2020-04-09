iOS 14, Uygulamaların İndirilmeden Açılmasını Sağlayabilir

İddialara göre iOS 14, yepyeni bir özelliğe sahip olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar uygulamaları tamamen indirmeden uygulamanın içeriğine göz atabilecek. Uygulamanın içeriği yeni bir pencerede gözükecek.

Yeni bir habere göre iOS 14 işletim sistemiyle beraber iPhone kullanıcıları üçüncü parti uygulamaları indirmeden uygulamanın bazı özelliklerine erişebilecek. Uygulamanın ne kadar kısmının görüntüleneceğiyse uygulamanın geliştiricisi tarafından belirlenecek.

9to5Mac tarafından elde edilen iOS 14'ün sızdırılan kopyasının uygulama programlama arayüzünde 'Clips' adında gömülü bir kod bulunduğu iddia ediliyor. Uygulama programlama arayüzü, uygulamanın işlevlerinin uzaktan kullanılmasını sağlayan bir ekran sunuyor. 'Clips' sayesinde iPhone kullanıcıları, bir QR kod taratarak uygulamanın belirli işlevlerine açılan pencereden erişebilecek. Aynı özelliğin internet sitelerinde bağlantıya tıklayınca kullanıp kullanılmayacağıysa henüz bilinmiyor.

Bu özellik gerçekten bir sonraki büyük iOS güncellemesiyle birlikte kullanılabilir hâle gelirse kullanıcılar oyunu indirmeden deneme şansına sahip olacak. Bu özelliğin Yelp, DoorDash ve YouTube gibi şirketlerle test edildiği iddia ediliyor. 9to5Mac'in elde ettiği iOS 14'ün sızdırılan versiyonunda iPhone'lar için yeni birçok özellik bulunuyor. Ana ekran, widget'larla birlikte yeni bir görünüme sahip olacak. iCloud parolaları 2 faktörlü korumayla güvence altına alınacak. iPhone veya Apple Watch kullanarak bir aracın kilidini açmak ve hatta kullanmak mümkün olabilecek.

Apple, haziran ayında tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan WWDC 2020'de iOS 14'ü tanıtabilir. İşletim sisteminin kullanımına 2020 sonbaharında başlanması bekleniyor.

Tüm dünya koronavirüsten çok fazla etkilendiği hâlde Apple, bu sene 1.000'den fazla stajyer alımı yapacak. Virüs nedeniyle birçok mağaza geçici olarak kapanmış olsa da yaz stajyerleri alınacak.