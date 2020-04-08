Apple, Koronavirüse Rağmen Stajyer Alımı Yapacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, insan sağlığına olan etkilerinin yanında ülkelerin ekonomilerine de etkileri büyük. Birçok bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve karantina uygulamaları yüzünden pek çok şirket evden çalışma uygulamasına geçti. Apple’ın da önümüzdeki aylarda yapacağı stajyer alımı için yeni bir karar verdiği söylentileri yayıldı.

Bir süredir bütün dünyanın gündemi, Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılıp milyonlarca kişiyi enfekte eden ve maalesef binlerce can kaybına sebep olan koronavirüse kilitlenmiş durumda. Hep birlikte deneyimlemek durumunda kaldığımız bu zor süreç; faaliyetine ara veren şirketler, çalışanlara verilen ücretsiz izinler, alışılmaya çalışılan evden çalışma sistemleri gibi pek çok sonuç ortaya çıkardı.

Virüsün olumsuz etkilerinden korunmak için pek çok firmaysa kendini ve bünyesinde çalışanları uzun vadeli görünen ekonomik hasardan koruyabilmek için bir dizi önlem aldı. Amerikan haber sitesi Axios tarafından yayınlanan yeni bir habere göre büyük teknoloji şirketleri, koronavirüs salgını sebebiyle faaliyet gösterdikleri ofis ve mağazaları kapatmak zorunda kalsa da yaz stajyerleri almaya devam edecek. Stajyerler için dijital çözümler üretme yoluna giden şirketlerden bir tanesi de Apple.

Axios’tan alınan bilgilere göre Apple, çevrimiçi ve yüz yüze staj programları da dâhil olmak üzere 1.000’den fazla kişiyi işe almayı planlıyor. Teknoloji devinin söylediğine bakılırsa koronavirüs salgını yüzünden mevcut çalışanlara sunulan tüm imkân ve ayrıcalıklar stajyerlere de sunulacak. Öğrenciler için önemli öğrenme fırsatları ve iş hayatını tanıyabilme ayrıcalığı barındıran staj sürecinin en azından büyük şirketler tarafından aksatılmayacak olmasının sevindirici bir etki yarattığını söyleyebiliriz.

Büyük şirketler stajyer programlarına devam edecek:

Apple’ın yanı sıra başka büyük şirketlerin de staj programları için alım yapacağı konuşulanlar arasında. Google’ın stajyerlere tam ücret ödeyeceği bilgisi gelirken Twitter’ın bu yıl stajyer kadrosu oluşturmaya, önceki yıllara göre sayıyı azaltarak da olsa devam edeceği bildirildi.

Microsoft cephesindense bekleyenleri sevindirecek tarzda bir haber var. Şirket, şimdiye kadarki en geniş stajyer kadrosunu işe alacak; konuşulan sayı 4 binden fazla. IBM, Uber, Amazon, Intel gibi dev şirketler de staj sınıfları açmaya devam edecek.