iOS 14'le Varsayılan Tarayıcı Seçme Özelliği Geliyor

WWDC20'yi çevrimiçi olarak gerçekleştiren Apple, iOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. Yeni iOS 14, varsayılan tarayıcı seçme dâhil birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

Yeni iOS sürümünün adı ve barındırdığı özellikler bu akşam düzenlenen WWDC20'de tanıtıldı. iOS 14 ismiyle yoluna devam eden Apple'ın iPhone işletim sisteminde birçok yeni özellik kullanıcıları bekliyor olacak. App Library, Widget'lar ve daha birçok alanda yeniliğe sahip olan iOS 14 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Ayrıca Siri'de de birçok geliştirmeye giden Apple, yeni Siri özelliklerini de bu akşam tanıttı. Artık Siri, kullanıcılar komut verdiğinde direkt olarak ekranda belirerek komutları algılayabilecek ve daha karmaşık komutları algılama konusunda iyi bir deneyim sunacak. Siri'ye gelen yenilikler hakkında daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Apple'ın iOS 14 ile iPhone'lara getirdiği bir diğer yenilikte tarayıcı ve e-posta uygulaması seçiminde karşımıza çıktı.

iOS 14'le birlikte varsayılan tarayıcı seçilebilecek:

Daha önceki iOS sürümlerinde Apple'ın kendi internet tarayıcısı olan Safari dışında başka bir tarayıcı varsayılan olarak seçilemiyordu fakat bu akşam konferansta açıklanan bilgilere göre artık kullanıcılar kendi varsayılan tarayıcılarını seçebilecekler. Ayrıca iOS 14 ile artık kullanıcılar tarayıcının yanı sıra kendi varsayılan e-posta uygulamalarını da seçebilecekler.

iOS 14'le birlikte gelen yeniliklerle artık iPhone telefonunuzda varsayılan tarayıcınızı Microsoft Edge veya Google Chrome; bunun yanı sıra varsayılan e-posta uygulamanızı da Outlook olarak ayarlayabileceksiniz.

İşletim sisteminin daha önceki sürümlerinde böyle bir uygulama bulunmadığı için bu yeni özellik, Apple'ın erişilebilirlik açısından kullanıcılarına sunduğu en önemli yeniliklerden birisi olarak değerlendiriliyor. Apple'ın iOS, macOS, tvOS ve watchOS hakkında açıkladığı yeni detayları sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.