Apple’ın koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online şekilde düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'na (WWDC 2020’ye) çok az bir zaman kaldı. Yazılımdan donanıma pek çok sürprizi beklediğimiz etkinlikte görmeyi beklediğimiz tüm detayları sizler için açıkladık.

Küresel sağlık krizi nedeniyle Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) formatını değiştirmek zorunda kaldı. Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde binlerce geliştiricinin Apple genel merkezinde toplandığı etkinlik, bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. WWDC 2020’de etkinlik formatı değişse de Apple’dan beklenen sürprizler değişmiyor.

iPhone 11 ve iPhone SE ile akıllı telefon pazarında önemli bir çıkış yakalayan firma, kendisine has ekosistemlerin temelini oluşturan yazılımlar ve işletim sistemleri için önemli yenilikler duyuracak. Ayrıca abonelik modelinin benimsendiği Apple Music, TV+, Arcade gibi ürünlerde de önemli geliştirmeler var. Dahası bu etkinlikte Apple’dan bir kulaklık ve işlemci de görebiliriz. Asıl sürpriz ise iOS’un isim değişikliği olabilir.

Apple WWDC 2020’de görmeyi beklediğimiz her şey:

İşletim sistemleri: iOS 14 (iOS adı bu sürümle birlikte iPhone OS olarak değiştirilebilir) macOS 10.16 iPadOS tvOS 14 watchOS 7 HomePod OS

Ücretli abonelik servisleri: Apple Music TV+ Arcade News+ Apple Premium adında toplu bir abonelik modeli, paketleri ve fiyatları açıklanabilir*

Cihazlar (Kesinlik bulunmuyor): Apple işlemci Mac’lerdeki Intel işlemcilerin yerine geçmesi bekleniyor. Apple işlemciye sahip yeni MacBook dizüstü Yeni hepsi bir arada iMac bilgisayar Apple kulak üstü kulaklık Apple AirTag Apple cihazlarına bağlanan anahtarlık, cihazlar kaybolunca bulmaya yarıyor. HomePod ya da HomePod Mini



Yazılım: iOS 14 ya da iPhoneOS, macOS, iPadOS, tvOS 14, watchOS 7, HomePodOS:

Apple’ın Apple olmasını sağlayan kapalı ekosistemlerinin en önemli özelliği özgün yazılımlar. Tüm Apple cihazlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlayan işletim sistemleri ve yan hizmetler, zaten WWDC geleneğinin temellerini atıyor. Her yıl bu etkinlikte açıklanan yenilikler ile geliştiriciler yeni proje ve uygulamalara imza atıyor.

iOS 14 ya da iPhoneOS: Apple geçtiğimiz yıl iOS işletim sistemini sadece iPhone cihazlarına özel kılmış, iPad’lerdeki işletim sisteminin adını iPadOS olarak değiştirmişti. Şimdi de benzer bir adımı iPhone için atacağı söyleniyor. Her ne kadar sızdırılmış bir bilgi de olsa iOS 14, karşımıza iPhoneOS olarak çıkabilir. Apple’ın marka anlayışı yavaş yavaş değişiyor. Söz konusu isim değişikliği, işletim sistemini sürekliliğini artırabilir.

macOS 10.16: Apple bilgisayarların işletim sistemi, her yıl düzenli olarak 1 büyük güncelleme alıyor. Son macOS sürümü Catalina’nın yerine geçecek yeni sürümün adı da bu etkinlikte belli olacak. Yeni sürümün Dolomites, Sequoia, Monterey ya da Tahoe isimlerinden birisine sahip olabileceği söyleniyor.

iPadOS: Apple’ın geçtiğimiz yıl iOS’un bünyesinden çıkardığı tablet işletim sistemi iPadOS, büyük bir güncelleme alacak. iPad ve uygulamalarının giderek bilgisayarlara sağlam bir rakip olmaya başlaması, iPadOS’u artık Chromebook OS ve hatta Windows 10 ile kıyaslamaya neden olabilir.

Apple TV cihazlarının sahip olduğu tvOS 14 abonelik hizmetlerinin öne çıkarılacağı bir güncelleme olacak. Apple Watch’un işletim sistemi watchOS, yeni sürümüyle büyük ihtimalle küresel sağlık krizine yönelik sağlık uygulamalarının öne çıktığı bir dizi geliştirme alacak. Ayrıca Apple’ın ülkemizde pek de popüler olmayan Siri destekli akıllı ev hoparlörü HomePod da yazılım konusunda yeni geliştirmeler alacak.

Ücretli abonelik servisleri: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+

Apple’ın asıl ve sürekli gelir kaynağı, abonelik sistemine sahip olan ve her birisi ayrı kulvarda yer alan hizmetleridir. Ancak Apple kullanıcıları, bu servislere ayrı ayrı abonelik açmak zorundalar. Müzikler için Apple Music, film ve diziler için Apple TV+, oyunlar için Apple Arcade, haberler için de Apple News+... Apple’ın bu yıl tüm servisleri içeren ve Apple Premium olarak isimlendireceği yeni abonelik paketleri sunması bekleniyor. Bu sayede tek abonelik ile tüm hizmetler kullanılabilecek.

Cihazlar: Yeni nesil Apple işlemci , yeni MacBook, yeni iMac, kulak üstü kulaklık ve Apple AirTag

Apple işlemci: Apple bildiğiniz üzere bilgisayarlarında ağırlıklı olarak Intel işlemcileri kullanıyor. Buna karşılık iPhone ve iPad cihazlarında Apple’ın geliştirip Asya’da ürettiği Apple A serisi mobil işlemci yongaları var. Apple şimdi benzer bir adımı bilgisayarları için atmak üzere. İddialara göre tüm Mac’ler, tıpkı iPhone’lar gibi Apple işlemcilerle çalışacak. Ancak bunlar sadece birer iddiadan ibaret.

Yeni MacBook: Apple’ın dizüstü konusunda en üst segmentte ürünleri var. İddialara göre yeni Apple işlemcisiyle birlikte, bu işlemciye sahip bir MacBook modeli de tanıtılacak. Hatta yeni MacBook’un ekranı iPad gibi dokunmatik olabilir, bazı özellikleri doğrudan iPad’den alabilir.

Yeni iMac:

All-in one yani Türkçesi ile hepsi bir arada Apple bilgisayarlar, özellikle iş dünyasında favori bilgisayar modelleri. Apple’ın yıllardır ürettiği seriye yeni bir model ekleneceği ve bu modelin yepyeni bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor, ancak bu söylentiler kesinlik ifade etmiyor.

Apple AirTag:

Apple, kendi ekosistemine alışkın kullanıcılar için kaybolan cihazları kolayca bulmaya yarayan AirTag ile karşımıza çıkabilir. Bir anahtarlık boyutunda olacağı söylenen bu yeni cihaz, iPhone kaybolduğunda saniyeler içinde bulmanızı kolaylaştıracak. Cihaz cüzdanlarda ve çantalarda kolayca taşınabilecek.

Apple kablosuz kulak üstü kulaklık:

Apple’ın AirPods kulaklıklarıyla yakaladığı muazzam başarı, yeni kablosuz kulaklıklar ile devam edecek. Ancak bu kez kulak içi kulaklık yerine firmanın kulak üstü kulaklık tanıtması bekleniyor. Apple’ın zaten Beats markasının sahibi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kablosuz kulak üstü kulaklık konusunda heyecan tavan yapmış durumunda.

Apple WWDC 2020 etkinliğini anbean takip edip tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın. WWDC 2020'yi nasıl izleyeceğiniz öğrenmek için buraya göz atabilirsiniz.