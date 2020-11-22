iPhone 6s Serisi ve iPhone SE, iOS 15 Güncellemesi Almayacak

İsrailli site The Verifier tarafından bugün paylaşılan bir söylentiye göre iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modelleri gelecek yılki iOS 15 güncellemesini alamayacak. Apple'ın cihazlara 5 yıl destek verdiğini düşünürsek bunun pek de sürpriz olmadığı söylenebilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Haziran 2020'de düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde tanıttığı yenilenen işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz aylarda iPhone cihazlar için yayınlamıştı. Kullanıcılar güncellemeyi alıp yeni özellikleri kullanmaya başlamış olsa da görünüşe göre iOS 14, bazı eski model iPhone'ların alacağı son güncelleme olacak.

İsrailli site The Verifier tarafından bugün paylaşılan bir söylentiye göre Apple; iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlara verilen güncelleme desteğini önümüzdeki yıl kesecek. Bu da bahsi geçen cihazların en yeni iOS güncellemesini alamayacağı anlamına geliyor.

iOS 15 güncellemesini alacak cihazların listesi:

Eğer iddialar doğruysa iOS 15 güncellemesini alacak cihazların listesi şu şekilde olacak:

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone 12 Pro‌

iPhone 12 mini

‌iPhone 12‌

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

‌iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7

‌iPhone‌ 7 Plus

‌iPhone SE‌ (2020)

iPod touch (7. Nesil)

Apple'ın cihazlarına verdiği yaklaşık 4-5 yıllık güncelleme desteğini göz önüne alacak olursak; iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine yeni güncellemenin verilmemesi pek de sürpriz olmaz. Buna rağmen cihazların Android rakiplerine kıyasla çok daha fazla güncelleme aldığını da belirtmek gerek.

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini Eylül 2015 tarihinde piyasaya süren Apple, ilk iPhone SE modelini ise Mart 2016'da tanıttı. iOS 9 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülen bu cihazlar, 4'ten fazla güncelleme alarak bugüne kadar en güncel şekilde gelebildi.

Öte yandan hangi iPad modellerinin iPadOS 15'i çalıştıracağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak iPadOS 15, iPadOS 14'ü alan tüm iPad'lerle uyumluysa iPad Air 2, 3. Nesil iPad Air, iPad mini 4, 5-6 ve 7. Nesil iPad'lerin güncellemeyi alacağını varsayabiliriz.