iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümü, eski iPhone modellerinde test edildi. Peki henüz sorunlarla dolu olan iOS 26, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13'te nasıl performans gösterdi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni işletim sistemi iOS 26, kullanıcılara çok büyük yenilikler getirecek. En çok da Liquid Glass isimli yeni tasarım dili, kullanıcıların iPhone deneyimini büyük oranda etkileyecek. Peki iOS 26, eski iPhone'larda yüksek performans sunabilecek mi?

iAppleBytes isimli bir YouTube kanalı, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13'te çalışan iOS 26'ya performans testi yaptı. iOS 26'nın geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk geliştirici beta sürümünü kullanan ekip, çok da beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştı. iOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümü, eski iPhone'larda iOS 18.5 kararlı sürümden çok da kötü durumda değildi.

Peki bu test nasıl yapıldı?

iAppleBytes, performans testini yapmak için Geekbench CPU testini kullandı. Ayrıca telefonların birini iOS 18.5, diğerini de iOS 26'da çalıştıran ekip, uygulama geçişlerini, ekran tepkilerini ve uygulamaların hangi hızda çalıştığını da açıkça gösterdi. Yapılan test sonucunda hem iPhone 11 hem iPhone 12 hem de iPhone 13'ün iOS 26 ile çalışan versiyonları, kararlı sürüme kıyasla çok az geride kalmışlardı.

iOS 26 alacak iPhone modelleri için:

İlk geliştirici beta sürümleri, her firma için en sıkıntılı süreçtir. Zira yayımlanana sürümler hatalarla dolu olmanın yanı sıra düşük performans gösterirler. Ancak iOS 26'da böyle bir durum yaşanmamış gibi görünüyor. En azından şu an için... Tabii şu detayı da atlamamak lazım, iOS 26'nın tüm özellikleri, ilk geliştirici beta sürümde yok. Özellikler gelmeye başladıkça eski iPhone'ların performansında biraz daha düşme olabilir.

Eski iPhone'lara yapılan iOS 26 performans testini aşağıdan izleyebilirsiniz