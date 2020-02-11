iPad için Adobe Lightroom’a 'Split View' Desteği Geldi

Adobe, Apple iPad cihazlarında Lightroom kullanan kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak yeni bir özellik getirdi. Artık iPad kullanıcıları, Lightroom kullanırken Split View özelliğiyle Lightroom ile birlikte başka bir programı da aynı anda kullanabilecekler.

Adobe, birçok farklı alan için üretilen programlarıyla kullanıcılarına sınırsız kolaylıklar tanıyor. Elbette bu programlar arasında belki de en ön plana çıkanlar, fotoğraf düzenleme programları. Fotoğraf düzenleme programları arasında da Photoshop ve Lightroom olmak üzere iki isim akla geliyor.

Adobe Photoshop ve Lightroom arasındaki farkı bilmeyenler için basitçe anlatmak gerekirse Lightroom, Photoshop’a göre ileri düzeyde çok sayıda resim işleme aracını içeriyor. Dolayısıyla Lightroom, özellikle fotoğraf sanatçılarının bir numaralı fotoğraf düzenleme aracı olarak biliniyor.

Lightroom'a 'Split View' desteği geldi:

Adobe’un birçok uygulaması gibi Lightroom da birçok platformda desteklenmekte. Elbette fotoğrafçılar sürekli hareket hâlinde olduklarından mobil platform destekleri onların yararına olacaktır. İşte Lightroom’u iPad’lerinde kullananlar için bugün yepyeni ve kullanışlı bir özelliğin haberini veriyoruz.

Adobe, iPad için Lightroom uygulamasına iPad’lerde bulunan bir özelliği ekliyor. Şirket, iPad’lerdeki Split View özelliğini Lightroom için de artık geçerli kılacak. Yani ekranın bir yarısında fotoğraflarınızı düzenlerken diğer yarısında istediğiniz başka bir işi yapabileceksiniz.

Adobe’un Lightroom’a getirdiği yeni özellikler yalnızca Split View desteğiyle de sınırlı değil. Şirket, güncellemeyi yalnızca iPad için yayınlamadı ve diğer platformları da kapsayan birçok özellik getirdi. Bu özellikler arasında yer alan en kullanışlı özellik ise Android’de Google Drive’dan hazır ayarları içe aktarma özelliği.

Bununla birlikte masaüstü, iOS ve Android için daha fazla kamera ve lens profiline destek getirildi. Masaüstü kullanıcıları, artık dosyalarını DNG formatında dışa aktarabilecek. Daha önce yalnızca mobil platformlardan DNG formatında dışa aktarım yapılabiliyordu.

Adobe Lightroom’a yeni başlıyorsanız, programın öğrenmesi kolay ancak ustalaşmanın zor olduğunu söyleyebiliriz. Yeterli vakit ayırır ve pratik yaparsanız siz de muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız 'Adobe Lightroom İçin 8 Adet Profesyonel Fotoğraf Düzenleme Tüyosu' başlıklı yazımıza da bakmayı unutmayın.